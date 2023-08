Félix Auger-Aliassime s’incline à Toronto

Le Québécois Félix Auger-Aliassime s’est incliné d’entrée de jeu à l’Omnium Banque Nationale, mardi, baissant pavillon devant l’Australien Max Purcell, 6-4 et 6-4.

Dixième tête de série et 12e au monde, Auger-Aliassime n’a pas obtenu de balle de bris. Il a obtenu cinq as et commis autant de doubles fautes.

Purcell a réussi huit as et a inscrit une seule double faute. Il a éliminé Peter Polansky et Brayden Schnur en qualifications.

Auger-Aliassime, qui fêtait ses 23 ans mardi, n’a pas remporté deux matchs consécutifs depuis qu’il a atteint les quarts de finales à Indian Wells en mars.

Après avoir remporté ses quatre premiers tournois de l’ATP en 2022, il a des difficultés cette année, ennuyé par des douleurs à un genou depuis quelques mois. Il a été éliminé au premier tour à ses deux derniers tournois.

« J’avais plus de confiance, j’étais plus positif avant de commencer le match, a lancé Auger-Aliassime. J’avais plus d’attentes pour le résultat. C’est décevant. »

« Je m’entraîne bien et je me sens bien physiquement, a-t-il ajouté. Alors j’essaie de penser que ce n’est qu’une question de temps. »

Une victoire pour Diallo

Le Québécois Gabriel Diallo a pour sa part signé sa première victoire à l’ATP. Il a défait le Britannique Dan Evans 7-6 (4), 7-5.

Diallo, 141e au monde, n’a jamais tiré de l’arrière dans ce match.

Evans (21e) avait atteint les demi-finales l’année dernière.

En deuxième manche, Diallo s’est donné des avances de 3-1 et de 5-3 avant qu’Evans ne crée l’impasse.

L’athlète de 21 ans a toutefois mis un terme au match en remportant les deux derniers jeux.

Diallo a réussi huit as et commis trois doubles fautes. Il a brisé le service de son adversaire trois fois en cinq occasions.

Le vainqueur a rendez-vous avec l’Australien Alex de Minaur, qui a défait le Britannique Cameron Norrie 7-5, 6-4.

Troisième tête de série, le Norvégien Casper Ruud a eu le dessus face au Tchèque Jiri Lehecka, 7-6 (6) et 6-4.

Le Britannique Andy Murray a amorcé sa quête d’un quatrième titre de ce tournoi en défaisant l’Italien Lorenzo Sonego 7-6 (3), 6-0. Il affrontera Purcell au deuxième tour.

Murray, qui a triomphé en 2009, 2010 et 2015, a résisté à deux balles de manche pour finalement s’en sortir au bris d’égalité. Il a ensuite concrétisé ses trois balles de bris au deuxième set.

L’Américain Sebastian Korda a battu l’Argentin Tomas Martin Etcheverry 6-3, 6-2, en 72 minutes.

Aussi, le qualifié Marcos Giron est venu à bout du Finlandais Emil Ruusuvuori 7-6 (4), 7-6 (6).

Giron affrontera au deuxième tour le Danois Holger Rune, qui est la cinquième tête d’affiche.