La Colombie vient à bout de la Jamaïque au mondial de soccer féminin

Catalina Usme a trouvé le fond du filet en deuxième demie et la Colombie a blanchi la Jamaïque 1-0, mardi, lors de la Coupe du monde de soccer féminin.

Les Colombiennes se sont assurées de disputer leur premier match de quarts de finale du tournoi alors que les deux équipes cherchaient à obtenir leur première victoire pendant la phase éliminatoire.

La Colombie, qui ne s’était même pas qualifiée pour la Coupe du monde de soccer féminin en 2019, a disputé un match physique et teigneux.

La jeune de 18 ans Linda Caicedo qui fait sensation a créé plusieurs occasions de marquer et a testé la défensive jamaïcaine, qui n’avait toujours pas accordé un but pendant le tournoi.

La Colombie a maintenant rendez-vous en quarts de finale avec l’Angleterre, samedi, après que cette dernière eut battu le Nigeria en tirs de barrage.

Usme a crié pendant sa célébration après avoir accepté une longue passe d’Ana Guzman et après avoir marqué à la 52e minute de jeu. Lorsqu’elle a été remplacée en fin de match, les partisans colombiens ont chanté son nom.

On s’attendait à un duel entre Caicedo et la Jamaïcaine Khadija Shaw, mais c’est le but d’Usme qui a finalement fait la différence.

Shaw s’est avérée une force en attaque pour Manchester City lors de la dernière saison, inscrivant 20 buts en 22 matchs de ligue. Elle n’a pas été en mesure de faire mouche à la Coupe du monde féminine.

Les « Reggae Girlz » n’ont marqué qu’un seul but pendant le tournoi, celui de la tête d’Allyson Swaby lors d’un gain de 1-0 aux dépens du Panama.

La France défait le Maroc

Dans un autre match disputé mardi, Eugénie Le Sommer a marqué deux buts, et la France a dominé le Maroc 4-0 pour accéder aux quarts de finale.

Le Sommer, la meilleure buteuse de l’histoire de la France, a fait mouche lors de chacune des deux demies, alors que son équipe a obtenu son billet pour un affrontement contre l’Australie, co-hôtesse du tournoi.

Les Australiennes ont atteint les quarts de finale grâce à une victoire de 2-0 contre le Danemark, lundi. L’attaquante vedette Sam Kerr a d’ailleurs effectué un retour au jeu.

Kadidiatou Diani, Kenza Dali et Le Sommer ont procuré une avance de 3-0 à la France après seulement 23 minutes de jeu au stade Hindmarsh, à Adélaïde.

Le Sommer a inscrit le quatrième but de la France en deuxième demie, pour mettre fin au parcours historique des Marocaines à la Coupe du monde féminine.

Les Marocaines, à leur début dans le tournoi, sont devenues la première nation arabe à participer à la phase éliminatoire.

Elles sont également devenues la première équipe arabe à enregistrer une victoire lorsqu’elles ont eu raison de la Corée du Sud lors de la phase de groupes. Elles ont suivi leurs succès en triomphant contre la Colombie pour passer au tour suivant plutôt que l’Allemagne, deuxième au monde.

La France, l’une des favorites du tournoi, a cependant été trop forte pour les femmes de Reynald Pedros.