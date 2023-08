L’Australie et l’Angleterre passent en quarts de finale du Mondial féminin

L’Australie a accédé aux quarts de finale de la Coupe du monde de soccer féminin en défaisant le Danemark 2-0 à Sydney, lundi.

Caitlin Foord et Hayley Raso ont touché la cible pour l’Australie, qui s’est assurée de ne pas être la dernière équipe de renom à faire ses valises, après les éliminations hâtives des États-Unis, champions en titre, du Canada, de l’Allemagne et du Brésil. Les cohôtesses du tournoi se mesureront maintenant aux gagnantes du duel entre les Françaises et les Marocaines.

Les partisans australiens ont commencé à croire que leur équipe pourrait être sacrée championne du monde lorsque l’attaquante vedette Sam Kerr est revenue au jeu pour disputer un premier match dans le tournoi. Cette dernière était aux prises avec une blessure au mollet.

Devant une foule de 75 784 personnes, les « Matildas » s’étaient déjà placées en bonne position pour passer au tour suivant, avant même que Kerr fasse son entrée, à la 80e minute.

Foord a donné les devants à l’Australie à la 29e minute, après avoir accepté une passe de Mary Fowler. Raso a porté la marque à 2-0 à la 70e minute, complétant la mise en scène d’Emily van Egmond.

Angleterre 0 (4) – Nigeria 0 (2)

Malgré la perte de la joueuse vedette Lauren James, expulsée en raison d’un carton rouge, l’Angleterre a battu le Nigeria aux tirs au but à la suite d’une égalité de 0-0.

Le Nigeria s’était donné une occasion de gagner un match éliminatoire à la Coupe du monde de soccer féminin pour une première fois en neuf participations. L’Angleterre a toutefois pu célébrer la victoire quand l’attaquante Chloe Kelly a réussi le tir décisif.

Les Anglaises, championnes d’Europe, sont devenues les favorites pour remporter les grands honneurs après que la Suède eut montré la porte de sortie aux Américaines, dimanche. Elles ont cependant éprouvé des difficultés à se créer des occasions de marquer contre la défensive nigériane. Alors qu’il ne restait que 25 minutes à écouler au temps réglementaire, James a été expulsée à la suite d’un violent tacle aux dépens d’une adversaire. Les « Lionnes » ont immédiatement dû changer leur formation dans un scénario de 10 contre 11, laissant Kelly seule à l’avant.

L’Angleterre a maintenant rendez-vous avec la Colombie ou la Jamaïque.