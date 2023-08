Un an après son meilleur rang, Leylah Fernandez évite de penser au classement

Il y aura exactement un an mardi, Leylah Fernandez atteignait la meilleure position de sa carrière à la Women’s Tennis Association (WTA) en se hissant jusqu’au 13e rang. Maintenant 81e à la veille de sa première sortie à l’Omnium de tennis Banque Nationale, la jeune Québécoise dit se préoccuper davantage de la qualité de son jeu au quotidien que de sa position générale dans la hiérarchie du tennis féminin.

« Depuis longtemps, je n’essaie pas de penser au classement. Je ne peux pas contrôler le classement. Il y a beaucoup de joueuses qui font de bons résultats, elles gagnent des points et, alors, elles montent au classement, et d’autres qui restent à la même place », a mentionné Fernandez lors de sa première rencontre avec les représentants des médias, dimanche.

« On essaie juste de se concentrer sur mon jeu, et le classement n’est jamais la priorité. Bien sûr, on veut avoir un classement assez haut pour entrer dans les tournois, voyager, planifier un peu plus facilement notre calendrier. Sinon, le classement n’est pas une priorité pour nous », a ajouté l’athlète, qui dit noter de l’amélioration lors de ses séances d’entraînement.

Les ascensions et les glissades de Leylah Fernandez au classement de la WTA au cours des deux dernières années illustrent très bien à quel point un court laps de temps au fil d’une saison peut changer radicalement le portrait global d’une joueuse.

Après sa spectaculaire prestation aux Internationaux des États-Unis en septembre 2021, où elle a joué en grande finale, la Lavalloise de 20 ans est passée du 73e au 28e échelon. Neuf mois plus tard, une qualification aux quarts de finale aux Internationaux de France l’a menée jusqu’au 15e rang.

Ces beaux moments ont été suivis d’épisodes plus malheureux : une blessure à un pied qui lui a fait rater la saison sur gazon à l’été de 2022 et des éliminations au deuxième tour aux Internationaux des États-Unis, en septembre 2022, puis aux Internationaux de France, ce printemps.

Les « montagnes russes »

Après sa défaite en simple à Paris, Fernandez est passée du 49e au 95e rang.

Bianca Andreescu est bien placée pour comprendre la situation, elle qui a atteint le quatrième rang au terme d’une saison de rêve en 2019, et qui est maintenant 41e après une succession de déboires, surtout physiques.

« Le tennis, à cet égard, est très intéressant. Vous pouvez avoir cinq mois extraordinaires, puis les cinq suivants seront absolument affreux. Vous pouvez aussi connaître une merveilleuse année et perdre tous vos points la suivante », rappelle l’Ontarienne, qui croisera le fer avec l’Italienne Camila Giorgi mardi soir sur le court central du stade IGA.

« Au tennis, la clé est la régularité. Ce n’est pas facile. Ce sont des montagnes russes, mais c’est aussi ce qui en fait la beauté », ajoute-t-elle.

Un peu comme Fernandez, Andreescu essaie de ne pas trop se concentrer sur sa position au classement. Toutefois, elle est bien consciente des désavantages liés à un classement moins favorable.

« Si le tirage vous fait tomber sur une joueuse comme Iga [Swiatek, no 1 mondiale] au premier tour, ça peut être un peu plus compliqué », souligne Andreescu. « Pour cette raison, c’est bien d’être classée parmi les têtes de série dans un tournoi. Ce n’est pas le genre de matchs de premier tour que vous souhaitez. »

Leylah Fernandez et Bianca Andreescu devraient jouer leur match de premier tour mardi à Montréal, si les conditions météorologiques le permettent.

La Danoise Caroline Wozniacki, qui effectue un retour au jeu cette semaine après une absence de trois ans sur le circuit féminin, n’hésite pas à dire qu’il est plus facile de faire son chemin vers les hautes sphères du classement que d’y demeurer par la suite.

« Personne n’attend rien de vous, et puis, tout d’un coup, vous êtes mieux classée, et on attend de vous que vous jouiez au moins les quarts de finale ou les demi-finales chaque semaine. Non seulement cela, mais toutes les joueuses savent exactement comment vous jouez. Vos matchs sont diffusés à la télévision, il y a plus de statistiques sur vous », fait remarquer Wozniacki, qui a occupé le premier rang du classement mondial pendant 71 semaines en 2010 et 2011.

« C’est beaucoup plus difficile de rester là que d’y arriver, ajoute-t-elle, et c’est aussi pourquoi vous devez continuer à vous améliorer chaque jour, chaque semaine. C’est pourquoi il faut un talent très spécial, du travail, de la chance et tout le reste pour vraiment rester au sommet du sport pendant très, très longtemps. »

À Montréal, trois victoires puis la pluie L’Italienne Jasmine Paolini a été la première joueuse à franchir le premier tour, lundi, à l’Omnium Banque Nationale. La 49e raquette mondiale a défait la Croate Donna Vekic 7-6 (3), 6-2 en 1 h 42 de jeu, tout juste avant que la pluie commence à s’abattre sur le stade IGA. Le jeu a repris après environ 75 minutes d’interruption. Les Tchèques Karolina Pliskova et Marie Bouzkova ont aussi eu le temps de franchir le premier tour. Pliskova a battu la Chinoise Lin Zhu 6-3, 6-7 (8), 6-2, tandis que Bouzkova a défait l’Américaine Kayla Day 7-6 (1), 6-3. Victoria Azarenka venait de gagner la première manche 6-3 contre la Polonaise Magda Linette quand une autre averse a forcé l’arrêt des activités environ 45 minutes plus tard. Le programme risque d’être fortement perturbé durant la semaine, puisque les prévisions météorologiques annoncent aussi de la pluie mardi, jeudi, samedi et dimanche. Rebecca Marino était la seule Canadienne à l’horaire lundi. Au moment où ces lignes étaient écrites, elle avait rendez-vous avec la Britannique Katie Boulter en fin de soirée.

À Toronto, Alexis Galarneau s’incline Le Québécois Alexis Galarneau s’est incliné 6-2, 4-6, 6-4 au premier tour de l’Omnium Banque Nationale, lundi, contre l’Argentin Francisco Cerundolo. Galarneau a réussi trois as, contre deux doubles fautes, dans le duel. Le natif de Laval a remporté 65 % des points avec son premier service et a converti 3 balles de bris en 13 occasions. De son côté, Francisco Cerundolo a réalisé 10 as et a fait 6 doubles fautes. Il a gagné 62 % des points sur sa première balle. Sur 6 balles de bris, Cerundolo a brisé le service de son adversaire à 5 reprises. L’Argentin avait reçu l’un des quatre laissez-passer remis pour le tableau principal du tournoi. Les Canadiens Milos Raonic et Vasek Pospisil étaient prévus pour jouer plus tard lundi soir. Raonic allait affronter l’Américain et neuvième tête de séries Frances Tiafoe, alors que Pospisil était en selle pour jouer contre l’Italien Matteo Arnaldi.