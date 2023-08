Giorgi pourra défendre son titre montréalais

Les amateurs de tennis du Québec auront l’occasion de revoir en personne Camila Giorgi, la championne en titre de l’édition de l’Omnium Banque Nationale présentée à Montréal en 2021.

L’Italienne de 31 ans a mérité son laissez-passer pour le tableau principal du simple féminin, édition 2023, après avoir éliminé l’Américaine Ashlyn Krueger 6-3, 4-6, 6-3 au deuxième tour des qualifications dimanche.

Il y a deux ans, globalement inconnue du public montréalais, Giorgi s’était présentée au stade IGA — transformé en bulle à cause de la COVID-19 — et avait surpris tous les observateurs en défaisant Karolina Pliskova en deux manches en grande finale.

Ce triomphe, le premier de sa carrière à un tournoi WTA 1000, lui avait permis de faire un bond de géant de 38 positions au classement mondial, de la 71e à la 33e place.

Un an plus tard, une élimination au troisième tour lors de l’édition torontoise de l’Omnium Banque Nationale l’a fait glisser à la 66e place.

Maintenant 51e, Giorgi a défait Krueger dimanche malgré des difficultés au service.

Elle a réussi 8 as, mais commis 9 doubles fautes, n’a placé que 53 % de ses premières balles et a fait face à 11 balles de bris. Elle a cependant sauvé 8 de ces 11 chances de bris et en a inscrit 5 en 8 occasions.

Parks expéditive

Cela ne lui fera pas jouer un match au tableau principal de l’Omnium Banque Nationale à compter de lundi, mais la jeune Canadienne Marina Stakusic peut se consoler : elle a offert une bien meilleure résistance à Alycia Parks, samedi, que la 84e joueuse mondiale dimanche.

Parks, une Américaine de 22 ans classée 48e au monde, est devenue la première joueuse à se qualifier au tableau principal du tournoi grâce à une convaincante victoire de 6-1, 6-2 contre l’Espagnole Cristina Bucsa.

Aidée par une récolte de neuf as, Parks n’a eu besoin que de 57 minutes pour éliminer Bucsa. En guise de comparaison, la veille, l’Américaine avait dû batailler pendant trois manches et 2 heures 43 minutes pour venir à bout de l’Ontarienne de 18 ans.

Parks n’avait pas nécessairement aidé sa cause samedi avec ses 17 doubles fautes. Elle a fait beaucoup mieux à ce chapitre dimanche, n’en commettant que 6, dont une seule lors de la deuxième manche.

Parks a gagné 91 % de ses points après avoir placé sa première balle de service en jeu et a réussi 5 bris de service en 7 occasions.

En milieu d’après-midi, devant des gradins sur le court central un peu moins remplis que la veille lors de son duel contre Eugenie Bouchard, l’Américaine Danielle Collins a défait sa compatriote Emina Bektas 7-5, 6-7 (10), 7-5.

Lors d’un autre duel américain, Kayla Day est venue à bout de sa compatriote Sachia Vickery 6-2, 1-6, 6-3. L’Ukrainienne Lesia Tsurenko, favorite du tableau des qualifications, a quant à elle vaincu l’Américaine Elizabeth Mandlik 6-4, 6-2.

L’Australienne Kimberly Birrell a vaincu la septième tête de séries des qualifications Yulia Putintseva en deux manches de 6-2, 6-4. Birrell a réussi cinq as, contre deux doubles fautes.

La Britannique Katie Boulter a aussi obtenu son billet pour le tableau principal, l’emportant 6-2, 6-2 contre Marina Bassols. Les deux joueuses ont terminé le match avec plus de 50 % de leurs premiers services en jeu.

Le dernier duel de la journée opposait Peyton Stearns et Magdalena Frech, sixième et neuvième têtes de séries respectivement. Stearns a eu le dessus 6-2, 6-4 sur son adversaire, en 1 heure 27 minutes. Stearns a converti quatre de ses sept balles de bris.