40 ans d’aki à Montréal, splendeurs et misères d’un sport de «chilleurs»

Que l’on soit flâneur ou vacancier, les parcs ont beaucoup à offrir à celui ou celle qui les fréquente, dont la participation — ou la simple observation — de jeux ludiques ou plus compétitifs dans les carrés verts ou les carrés de sable. Aujourd’hui : l'aki.

30 juin 2011. Sur la photo en une du Devoir, deux hommes s’adonnent à un sport méconnu, mais bien implanté au Québec depuis une trentaine d’années : l’aki filet. Ou le footbag net, pour les non-initiés. Dans l’article, on explique que la communauté « tricotée serrée » qui le pratique « travaille à le répandre ». Douze ans plus tard, cette étrange discipline empreinte de contradictions peine toujours à se faire connaître, mais une jeune relève espère lui faire gagner ses lettres de noblesse.

C’est en croisant de vieux routiers qui se pratiquaient au parc La Fontaine, il y a trois ans, qu’Antoine Desrochers-Godin, un musicien dans la mi-vingtaine, a d’abord eu la piqûre. Ils se lançaient un aki, une petite balle de cuir artificiel, avec leurs pieds, d’un bout à l’autre d’un filet, sur une surface de jeu ayant les mêmes dimensions qu’un terrain de badminton. « Avec des amis, on a eu envie d’essayer. Les plus vieux joueurs nous ont tout de suite accueillis. On a découvert un vrai sport compétitif. »

Compétitif au point qu’à la fin du mois, Antoine ira jusqu’en Colombie avec une douzaine d’autres passionnés pour défendre les couleurs du Québec au 42e Championnat mondial de footbag. « C’est paradoxal, parce que l’aki, c’est quand même un sport de “chilleurs”, lance-t-il, rieur. Ça a toujours attiré des artistes et des mélomanes. Il y a autant de gens qui se prennent très au sérieux que d’autres qui l’essaient pour s’amuser ou socialiser dans les parcs. »

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Communauté

Les joueurs d’ici ont formé une véritable communauté, depuis que l’aki est arrivé au Québec en 1981. « Tout le monde finit par se connaître. L’aspect social du sport est crucial pour son développement », résume Lukas Weyler-Lavallée, qui joue depuis 13 ans. Tant mieux, puisqu’ils ne sont qu’une quarantaine à le pratiquer à Montréal selon lui, essentiellement au parc La Fontaine et au parc Jeanne-Mance. « On a quand même l’une des scènes les plus fortes dans le monde », précise-t-il.

Si l’esprit de communauté s’avère aussi important pour les adeptes du sport, c’est entre autres parce qu’il est particulièrement difficile à apprendre. « Ça peut prendre deux ans, voire plus, avant de bien se débrouiller, puisqu’on ne peut jouer qu’avec les pieds, contrairement au soccer. On a donc besoin de beaucoup d’entraînement en groupe », explique Maude Landreville, qui a découvert l’aki à la fin des années 1990 lorsqu’elle avait 15 ans, et qui participe à des compétitions internationales depuis des années.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Maude Landreville, ainsi que tous les autres joueurs avec lesquels Le Devoir a pu s’entretenir, affirme qu’ils sont redevables à Yves Archambault, 64 ans. C’est lui qui a amené le sport au Québec au début des années 1980, après l’avoir découvert au Colorado par le biais d’un ami. « J’ai organisé 30 ans de tournois à Montréal, dit-il fièrement. Aujourd’hui, grâce à mes efforts et à notre belle relève, Montréal est la ville qui a obtenu le plus de titres aux championnats mondiaux. »

Des sports similaires au aki existent depuis des années, dans plusieurs cultures. On pense au sepak takraw, en Asie du Sud-Est. Mais l’aki filet tire ses origines du Hacky sack, un petit sac de tissu rempli de granulés de plastique ou de sable, inventé par deux amis de l’Oregon, en 1972. Dix ans plus tard, Yves Archambault a lancé sa propre marque, Aki — une traduction libre de l’anglais —, dont le nom inspirera la traduction québécoise de footbag net, l’aki filet.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Ledit sport, qui se joue en simple ou en double, est généralement pratiqué avec des balles en cuir artificiel, plus dures que les fameux Hacky sack que l’on retrouve souvent dans les cours d’école. Il ne faut pas le confondre avec le freestyle footbag, explique Yves Archambault, qui consiste à exécuter des enchaînements de figures acrobatiques avec les petites balles en tissu. « On a eu du très bon freestyle à Montréal, mais ça n’a jamais été aussi populaire ici qu’aux États-Unis. »

Depuis 2008, les joueurs d’aki filet d’ici sont regroupés sous l’égide de l’organisme Aki Québec, qui les représente lors des compétitions internationales. Yves Archambault, quant à lui, vend toujours de la marchandise connexe avec sa boutique en ligne Pro Kicker et il donne des conférences dans les écoles de la province pour démystifier son sport auprès des plus jeunes et former la relève.

Relève

« Aujourd’hui, une nouvelle vague de jeunes mordus — comme Antoine — cherche à préserver le sport. Ils arrivent avec beaucoup d’ouverture et d’enthousiasme », observe Mme Landreville. Les défis sont toutefois nombreux pour ceux qui souhaitent s’impliquer à fond de train dans la communauté. À commencer par les coûts que les joueurs doivent assumer eux-mêmes s’ils aspirent à jouer à l’étranger.

Photo: Adil Boukind Le Devoir

Maude Landreville ajoute que, puisque l’aki filet demeure méconnu, certains clubs ont du mal à former des équipes entièrement féminines. Les équipes mixtes — la norme au aki — peuvent donc également présenter des défis d’iniquité, selon elle. « J’ai quand même l’impression que c’est le cas de plusieurs sports, et que la nouvelle génération, si elle peut rassembler plus de monde, saura améliorer la situation. » Les équipes féminines montréalaises sont même déjà « les plus fortes » à l’international, explique M. Archambault.

Ce dernier demeure d’ailleurs convaincu que l’aki « va continuer à prendre sa place » au Québec, même si la croissance du sport n’a pas été aussi rapide que ce que l’article du Devoir laissait présager en 2011. Quoi qu’il en soit, dit-il, « on n’a pas besoin de beaucoup de monde pour avoir du fun dans les parcs ».