Fernandez s’incline en ronde des 16 contre Sakkari à Washington

La Lavalloise Leylah Annie Fernandez a été éliminée en ronde des 16 au tournoi de Washington, vendredi.

La Grecque Maria Sakkari, quatrième tête de série, s’est imposée 7-5, 6-2 en un peu plus d’une heure et demie de jeu.

Fernandez a commis six doubles fautes au cours du duel. Elle a été victime de cinq bris de service en 13 occasions.

Pour sa part, Sakkari a réussi cinq as et a remporté 75 % des points disputés sur sa première balle de service. Elle a accordé deux balles de bris à sa rivale, qui en a profité chaque fois.

Sakkari sera de retour sur le terrain plus tard vendredi, pour un match des quarts de finale face à l’Américaine Madison Keys.

Le match entre Fernandez et Sakkari devait d’abord avoir lieu jeudi, mais la pluie a forcé le report du programme de soir.

Pour sa part, la favorite Jessica Pegula a atteint les demi-finales grâce à une victoire de 4-6, 6-3, 6-4 face à Elina Svitolina.

Pegula a sauvé six balles de bris en troisième manche — donc cinq à 3-2, et la dernière quand elle était au service pour le match.

Svitolina, qui est revenue au jeu en avril après avoir donné naissance à un enfant en octobre, a atteint les demi-finales à Wimbledon le mois dernier.

Dans le carré d’as, Pegula affrontera la gagnante du duel entre Sakkari et Keys.

Du côté de l’autre portion de tableau, la championne en titre Liudmila Samsonova a vaincu Marta Kostyuk 6-4, 6-2.

Samsonova est maintenant en attente de la gagnante du duel entre Coco Gauff et Belinda Bencic.

En double, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu japonaise Shuko Aoyama ont été éliminées lors des demi-finales par la Chilienne Alexa Guarachi et la Roumaine Monica Niculescu. Guarachi et Niculescu ont gagné 6-3, 6-1.