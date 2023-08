D’autres soldats tombent au combat chez les Alouettes de Montréal

La profondeur des Alouettes de Montréal sera mise à l’épreuve au cours des prochaines semaines.

L’équipe a confirmé que le demi défensif Najee Murray sera sur la touche à long terme et que le receveur Kaion Julien-Grant ratera au moins le match de samedi face aux Tiger-Cats de Hamilton (3-4).

Le secondeur Avery Williams était aussi absent à l’entraînement, mercredi, après avoir été incapable de terminer le match de dimanche, remporté 25-18 par les Alouettes (3-3) face aux Stampeders de Calgary.

« Nous le disons depuis le début de la saison, ça va prendre la contribution de tout le monde pour gagner chaque semaine, a déclaré l’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas. Tous les joueurs qui embarquent sur le terrain doivent jouer comme un partant. C’est ça nos attentes et c’est la raison pour laquelle nous ne sommes pas inquiets, peu importe qui tombe au combat.

« C’est si vous devez aller chercher des renforts à l’extérieur que ça peut devenir compliqué », a ajouté Maas.

Pour pallier les nouvelles blessures, les Alouettes ont ajouté dans leur formation mardi le receveur Ronnie Blackmon, le secondeur Brody Buck et le demi défensif Randall Evans.

Dans le cas de Murray, sa saison serait terminée, selon ce qu’une personne a confié à La Presse canadienne sous le couvert de l’anonymat. Maas s’est contenté de dire qu’il s’agira d’une absence « à long terme ».

« C’est malheureux parce que quand je pense à notre équipe, à la compétition interne que nous souhaitons créer, chaque demi défensif doit jouer comme si c’était son dernier jeu. Il (Murray) est l’incarnation même de ce principe. C’est dommage parce qu’il a déjà été aux prises avec des blessures. Mais s’il approche sa rééducation comme il approche chaque jeu, il devrait bien s’en sortir. »

Murray avait amassé 32 plaqués, réalisé une interception et provoqué un ballon échappé en six parties avec les Alouettes cette saison.

Âgé de 29 ans, il en est à sa cinquième saison avec les Alouettes et a amorcé 30 des 39 rencontres auxquelles il a participé en carrière. Il totalise sept interceptions.

« Najee est un joueur incroyable de football et mes pensées vont à sa famille et lui, a dit le maraudeur des Alouettes Marc-Antoine Dequoy. Il est une pièce importante de notre défensive, mais nous avons un match à jouer samedi et nous comptons sur des joueurs qui ont prouvé qu’ils pouvaient le remplacer. Nous pensons à lui, mais nous devons nous concentrer sur ce qui s’en vient. »

D’autres joueurs devront prendre la relève en défensive. Frédéric Chagnon, Bryce Notree et J.R. sont ceux qui sont les plus susceptibles d’obtenir un rôle plus important, selon ce que l’équipe a démontré à l’entraînement.

À l’attaque, le quart Cody Fajardo devra attendre avant de pouvoir compter sur les retours au jeu de Greg Ellingson et Reggie White fils. Maas a confirmé qu’ils ne seraient pas en mesure d’affronter les Tiger-Cats même s’ils ont recommencé à s’entraîner avec l’équipe. Les deux n’ont toujours pas joué cette saison.

On peut s’attendre toutefois à ce que Tyson Philpot joue un rôle plus important que le week-end dernier face aux Stampeders, quand il a été la cible de Fajardo une seule fois. Philpot en était à son premier match de la campagne.

« Nous allons effectuer des exercices ensemble avant et après les entraînements, passer du temps ensemble dans le vestiaire et regarder des vidéos ensemble pour voir ce que l’un et l’autre voient sur les jeux. Tout ça dans l’espoir d’être sur la même longueur d’onde, a raconté Fajardo. Il en était à son premier match de la saison et les choses vont vite parfois quand vous revenez d’une blessure.

« Je crois que la dernière fois que j’avais travaillé avec lui, c’était lors du deuxième entraînement du camp. C’était prévisible que tout ne clique pas du premier coup, mais je m’attends à ce que ça se passe mieux cette semaine. »

Julien-Grant était jusqu’ici l’une des cibles de prédilection de Fajardo. Lors des six premiers matchs de la campagne, il a capté 30 passes pour des gains de 469 verges.

Avec des informations de Dan Ralph, La Presse canadienne