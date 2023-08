Auger-Aliassime s’incline en deux sets devant Watanuki à Washington

De retour après des ennuis au genou, Félix Auger-Aliassime a été vaincu 7-6 (10) et 7-6 (3) par Yosuke Watanuki à l’Omnium Citi, mercredi.

Troisième tête de série et 12e à l’ATP, le Québécois de 22 ans a été défait en deux heures et 27 minutes par le Japonais de 25 ans, classé 99e au monde.

Dans un match sans bris, Watanuki a eu l’avantage 32-19 pour les coups gagnants dont celui qui a mis fin au match, un brillant revers en fond de terrain.

Le Japonais a pris le contrôle une fois le score à 3-3 dans le deuxième bris d’impasse.

Auger-Aliassime disputait son premier match à ce tournoi, ayant obtenu un laissez-passer en première ronde.

Ralenti par des maux de genou, il a aussi été battu au premier tour à Roland-Garros et à Wimbledon, qui étaient ses deux plus récents tournois.

En ronde des 16, Watanuki sera confronté à Ugo Humbert, 13e tête de série.

Troisième tête de série chez les dames, l’Américaine Coco Gauff est en vedette en soirée, contre la qualifiée Hailey Baptiste.

Dans un autre duel américain, la septième tête de série Madison Keys sera opposée à Jennifer Brady.

Belinda Bencic, sixième tête d’affiche, a écarté Lauren Davis des États-Unis 6-1 et 6-4.

Gabriela Dabrowksi d’Ottawa, et Shuko Aoyama, du Japon, ont gagné 6-3 et 6-2 contre Erin Routliffe et Ingrid Neel.

Jeudi après-midi, la Québécoise Leylah Fernandez sera en action face à la Grecque Maria Sakkari, quatrième tête de série. La Lavalloise occupe le 21e rang à la WTA.