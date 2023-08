Tiger Woods rejoint un comité de direction de la PGA et appuie le commissaire Monahan

Tiger Woods a rejoint un comité de direction de la PGA pour une première fois en 27 ans de carrière, offrant un appui clé au commissaire Jay Monahan et une voix plus importante aux joueurs alors que le circuit tente de conclure son partenariat d’affaires avec le circuit LIV, appuyé par des fonds saoudiens.

Monahan a indiqué que Woods devenait le sixième joueur membre du comité. C’est la première fois que les joueurs sont plus nombreux que les cinq directeurs indépendants du comité.

L’annonce de mardi survient à un moment crucial pour le circuit et Monahan, qui a organisé des rencontres privées avec des meneurs saoudiens et deux membres du conseil d’administration de la PGA pour collaborer avec le circuit rival. Woods était jusqu’ici l’une des personnes les plus fortement opposées à une association avec LIV et il a contribué à l’organisation d’une rencontre entre quelques joueurs l’an dernier au Delaware pour restructurer le fonctionnement de la PGA.

Dans une déclaration, le légendaire golfeur a affirmé que les joueurs feront tout en leur pouvoir pour s’assurer que tous changements dans les opérations du circuit de la PGA sont effectués dans le meilleur intérêt de tous. Il a remercié Monahan d’avoir écouté les inquiétudes des joueurs. « Il a maintenant mon vote de confiance concernant les changements », a dit Woods.

Woods a toujours eu une voix importante parmi les joueurs même s’il n’a jamais fait partie du conseil des joueurs de la PGA ou du comité de direction. Son opinion a souvent été respectée et entendue, souvent en privé, par Monahan ou son prédécesseur, Tim Finchem.