Charles Leclerc partira en tête du Grand Prix de Belgique

Le malheur des uns fait le bonheur des autres : Charles Leclerc (Ferrari) partira dimanche en pole position du Grand Prix de Belgique de Formule 1, alors que l’incontestable leader du championnat Max Verstappen, pénalisé, partira seulement 6e.

Sur le légendaire circuit de Spa-Francorchamps, il a beau avoir signé le meilleur temps lors des qualifications vendredi, le pilote Red Bull ne partira que de la 3e ligne dimanche, à l’extinction des feux. La faute à une pénalité de cinq places reçue en raison d’un changement de boîte de vitesses au-delà du quota autorisé.

« Je sais que je vais reculer sur la grille mais aujourd’hui, il s’agissait surtout de se sentir en confiance, nous savons que la voiture est rapide », a déclaré Verstappen à la fin des qualifications.

Si le double champion en titre s’est fait une frayeur en se qualifiant de justesse pour la Q3, la dernière partie des qualifications où se joue la pole, il a rapidement fait à nouveau honneur à son statut, prenant à Leclerc, alors meilleur temps, 800 / 1000e - un gouffre — en toute fin de qualifications.

De quoi voir le Néerlandais très confiant quant à ses chances de victoires — qui serait la 10e cette saison en 12 courses — surtout quand l’on se souvient qu’il s’était imposé en Belgique l’an dernier depuis une lointaine 14e place sur la grille, là encore à cause de pénalités.

« Pas faire mieux » pour Leclerc

La fusée « Mad Max » reléguée, c’est le Monégasque Leclerc qui partira en tête de la course dimanche pour la deuxième fois de la saison, après l’Azerbaïdjan en avril.

« On reste très loin du chrono de Max mais mis bout à bout, on ne pouvait pas faire mieux aujourd’hui », a reconnu le vice-champion en titre.

Sur une piste séchante — et un ciel bleu partiellement retrouvé après les trombes d’eau tombées jusqu’à quelques minutes avant les qualifications — il a devancé l’autre Red Bull, celle du Mexicain Sergio Pérez.

Derrière, Hamilton partira 3e, devant la Ferrari de l’Espagnol Carlos Sainz. Les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris, attendues aux avant-postes ce week-end après leurs solides performances sur les deux derniers GP, partiront 5e et 7e.

Le GP de Belgique est la troisième manche de l’année (après l’Azerbaïdjan en avril et l’Autriche début juillet) à proposer un format sprint, qui modifie le déroulement du week-end.

Avec les courses sprint, les qualifications sont avancées au vendredi, avec une nouveauté cette année puisqu’elles déterminent la grille de départ du GP du dimanche.

La journée de samedi sera essentiellement consacrée au sprint : les pilotes prendront la piste à 12 h 00 pour une deuxième séance de qualifications sur le même modèle que celle de vendredi mais plus courte, qui déterminera l’ordre de départ pour la course sprint disputée à 16 h 30.

La pénalité de Verstappen ne s’appliquera pas au départ du sprint.

Alpine se sépare de son directeur

Loin derrière les hommes forts, les deux Français d’Alpine, Pierre Gasly et Esteban Ocon partiront respectivement 12e et 15e.

Lors de la deuxième partie des qualifications (Q2), Ocon est venu taper un mur, endommageant l’aileron de son Alpine : « j’avais juste à rentrer (au garage, NDLR), changer l’aileron, garder les pneus et on allait en Q3 aujourd’hui », a-t-il regretté sur Canal +.

« Mais on ne l’avait pas […] on n’a donc pas eu assez de temps pour le changer et repartir pour un tour », a-t-il poursuivi, assurant que la Q3 était possible.

Plus tôt dans la journée, Alpine a annoncé se séparer « d’un commun accord » de son directeur d’équipe Otmar Szafnauer.

Arrivé à la tête de l’écurie française début 2022, Szafnauer quittera son poste à l’issue de la manche belge. Bruno Famin, fraîchement nommé directeur d’Alpine Motorsports, assurera l’intérim à partir du GP des Pays-Bas, prochain rendez-vous de la saison prévu fin août.

Cette annonce intervient à l’heure où Alpine est en difficulté et peine à répondre à son objectif de se rapprocher du Top 3 du championnat annoncé en février. Pour l’heure, elle est 6e du classement des constructeurs.

Sous la direction de Szafnauer, l’écurie avait terminé la saison 2022 à la quatrième place du championnat, derrière Red Bull, Ferrari et Mercedes, mais derrière sa principale rivale, McLaren.