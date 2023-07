Le CF Montréal subit un revers crève-cœur contre DC United

Une erreur défensive a fait mal au CF Montréal, qui s’est fait blanchir 1-0 par DC United lors de son dernier match de la phase de groupes de la Coupe des Ligues, mercredi soir, au stade Saputo.

Tout semblait bien aller pour le Bleu-blanc-noir dans cet affrontement, lorsque Mathieu Choinière a tenté de remettre le ballon derrière lui à Jonathan Sirois. Sa passe a manqué de force et Erik Hurtado en a profité pour inscrire le seul but de la rencontre.

La formation montréalaise a tout tenté en deuxième demie pour créer l’égalité et forcer la tenue d’une séance de tirs de barrage, mais la défensive adverse a résisté.

Le CF Montréal aurait pu s’assurer de passer à la phase éliminatoire du tournoi en signant une victoire, à la régulière ou aux tirs au but, mais il devra maintenant attendre le résultat du duel entre DC United et Pumas UNAM, le 29 juillet.

Les Montréalais ont glissé au deuxième rang du Groupe 2 de la section Est. Ils avaient battu le club mexicain en tirs de barrage, samedi, pour trôner au sommet.

Si les hommes de Hernan Losada parvenaient à se faufiler à la ronde suivante, ils devraient voyager à Philadelphie pour se mesurer à l’Union, qui a gagné ses deux matchs dans le Groupe 1 de l’Est.

L’histoire d’un seul jeu

Les deux équipes ont commencé le match sur les chapeaux de roues et elles ont orchestré quelques attaques dans le dernier tiers. Les visiteurs ont cependant été les plus insistants.

Oublié du côté droit de la surface de réparation, Ruan a décoché une puissante frappe qui a été repoussée de la main droite par Jonathan Sirois, à la cinquième minute de jeu.

Cinq minutes plus tard, lors d’un coup de pied de coin, le ballon a été dévié de la tête par Choinière et il est retombé tout juste devant la ligne des buts, mais aucun joueur de DC United n’a été en mesure de le pousser au fond du filet.

À la 19e minute, Brendan Hines-Ike a servi une belle passe dans la surface de réparation à Christian Benteke, qui a tiré sur réception. Sirois a fermé la porte en plongeant vers sa droite.

Les percées offensives du CF Montréal ont ensuite rarement fait lever les partisans de leur siège, sauf en fin de première demie. Gabriele Corbo a effectué une longue course pour échapper à trois adversaires et il a remis le ballon à Kwadwo Opoku devant la surface de réparation. Le Ghanéen a pivoté sur lui-même et il a décoché un bon tir qui a toutefois raté le cadre.

Ce sont les Montréalais qui ont donné le ton dans les 20 premières minutes de la deuxième demie, mais leur finition a fait défaut.

Chinonso Offor a d’abord raté une occasion en or devant le filet, alors qu’il a vu le ballon passer entre ses jambes. Corbo a ensuite tenté sa chance alors qu’il était installé à une vingtaine de mètres du filet, mais le gardien Alex Bono a capté le tir sans danger. Le gardien de DC United a réservé son plus bel arrêt jusque-là en sortant la jambe droite devant une frappe du pied gauche de Zachary Brault-Guillard.

Le ciel est tombé sur la tête du Bleu-blanc-noir quelques instants plus tard, quand Choinière a offert un cadeau à Hurtado. Ce dernier s’est défait de Sirois pour marquer dans un filet abandonné.

Choinière a bien tenté de se reprendre lorsqu’il a effectué un superbe centre à Bryce Duke, laissé seul dans la surface de réparation, mais sa déviation de la tête a terminé son élan dans les mains de Bono.

Le Québécois s’est aussi fait voler par le défenseur Derrick Williams, alors que son tir bas avait échappé à l’attention de Bono.