Les Blue Jays l’emportent 8-1 contre les Dodgers

Whit Merrifield a frappé un circuit de trois points, Danny Jansen a fait de même et les Blue Jays de Toronto ont battu les Dodgers de Los Angeles 8-1 mercredi.

Les Blue Jays ont remporté deux des trois matchs les opposant aux meneurs de la section Ouest de la Nationale.

Les Blue Jays ont rapidement tourné la page sur une défaite de 8-7 en 10e manche la veille, voyant les Dodgers compléter une impressionnante remontée après quatre points en neuvième manche.

« Je suis très fier de l’équipe, a dit le gérant des Blue Jays John Schneider. C’est une énorme façon de rebondir. C’est difficile de remporter une série contre une bonne équipe à l’étranger et nous l’avons fait. »

Avec deux retraits en cinquième manche et Tony Gonsolin (5-4) au monticule, Merrifield a cogné un circuit qui a également permis à Bo Bichette et Vladimir Guerrero Jr. de marquer. Jansen a réalisé son circuit en sixième manche, contre Alex Vesia, pour donner les devants 6-0 aux Jays.

Merrifield a terminé le match deux en quatre au bâton, produisant quatre points.

Yusei Kikuchi (8-3) a alloué un point et sept coups sûrs en six manches. Il a retiré huit frappeurs et a concédé deux buts sur balles.

La charge de travail a été sa plus lourde de la saison, 103 tirs.

« Lorsqu’il est dans son élément, il réussit des belles choses, a dit Merrifield. Il a gardé les frappeurs hors d’équilibre pendant une grosse partie du match. »

Bichette a ajouté un simple de deux points en huitième manche.

Gonsolin a concédé cinq points et sept coups sûrs en cinq manches. Il a retiré cinq joueurs sur des prises et a permis trois buts sur balles.

Le seul point des Dodgers a été inscrit grâce à un simple de James Outman, alors qu’il y avait deux retraits en sixième. Ce point a porté la marque à 6-1 pour les Blue Jays.

Kiké Hernández a terminé son match deux en quatre au bâton, le lendemain d’un échange voyant les Red Sox le retourner aux Dodgers. Hernández a remporté la Série mondiale avec les Dodgers en 2020.