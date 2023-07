Kylie Masse termine au pied du podium au 100 m dos aux Mondiaux aquatiques

La nageuse canadienne Kylie Masse a abouti au pied du podium du 100 m dos aux Championnats du monde aquatiques, mardi.

La détentrice de quatre médailles olympiques et de deux titres de championne du monde a terminé quatrième, tout juste devant sa compatriote Ingrid Wilm.

Masse n’a pas décroché de médaille dans cette compétition pour la première fois en quatre éditions des Mondiaux aquatiques.

L’Australienne Kaylee McKeown a triomphé en 57,53 secondes, devant les Américaines Regan Smith (57,78) et Katharine Berkoff (58,25).

Masse, de Lasalle, en Ontario, a complété la distance en 59,09 secondes, devant Wilm (59,31).

« Je suis un peu déçue», a admis Masse.

« Je sens que je suis capable de faire mieux que 59 secondes, mais pour une raison que j’ignore, je n’y suis pas arrivée aujourd’hui. Je dois tourner la page. Il me reste beaucoup de courses à disputer, donc je dois garder les choses en perspective et continuer à apprendre et à grandir tout au long de la compétition», a-t-elle ajouté.

Summer McIntosh et Ilya Kharun en finale

Par ailleurs, la Canadienne Summer McIntosh s’est qualifiée pour la finale du 200 m libre prévue mercredi. La Torontoise âgée de seulement 16 ans tentera de rebondir après avoir raté le podium au 400 m libre dimanche dernier.

Mary-Sophie Harvey, de Trois-Rivières, a terminé 19e des préliminaires avec un temps de 1:58,60.

De son côté, le Montréalais Ilya Kharun s’est illustré en inscrivant un record canadien au 200 m papillon, ce qui lui a permis de se qualifier pour la finale dans cette épreuve.

Kharun, qui est âgé de 18 ans, a abaissé son record canadien à 1:54,28 pour se qualifier en troisième position pour la finale du 200 m papillon qui aura lieu mercredi. Il a éclipsé la précédente marque de 1:54,49 qu’il avait établie plus tôt cette année.

« Les 50 derniers mètres étaient un peu pénibles, mais je me sentais vraiment bien, a indiqué Kharun, qui participe à ses premiers Championnats du monde. J’ai aimé cette course. Je suis simplement heureux d’avoir abaissé mon meilleur temps. Le groupe sera certainement très compétitif en finale, et je devrai m’accrocher afin de terminer dans le top-3.»

Ledecky écrase ses concurrentes au 1500 m libre

D’autre part, l’Américaine Katie Ledecky a gagné l’or après avoir survolé le 1500 m libre, tandis que son compatriote Ryan Murphy a grimpé sur la plus haute marche du podium au 100 m dos.

Ledecky a dominé d’un bout à l’autre l’épreuve et signé un chrono de 15 minutes et 26,27 secondes. Il s’agissait de son 15e titre individuel aux Mondiaux aquatiques, égalant ainsi la marque de son compatriote Michael Phelps.

Ledecky a pulvérisé la compétition; elle n’a pas été devancée dans une épreuve aux Mondiaux ou aux Jeux olympiques d’été en plus d’une décennie. Sa cinquième victoire en carrière au 1500 m lui a permis d’égaler la marque des Mondiaux dans une épreuve individuelle.

L’Italienne Simona Quadarella a terminé 17 secondes derrière Ledecky, tandis que la Chinoise Li Bingjie a obtenu le bronze.

Ledecky participera au 800 m samedi, alors qu’elle tentera de devenir la seule athlète de l’histoire à avoir gagné six titres mondiaux dans une même épreuve.

De son côté, Murphy a surpris le détenteur du record du monde, l’Italien Thomas Ceccon, dans les 20 derniers mètres du 100 m dos pour l’emporter en 52,22 secondes. Ceccon a fini deuxième en 52,27, devant l’Américain Hunter Armstrong en 52,58.

Murphy sera de nouveau le favori au 200 m dos un peu plus tard aux Mondiaux.

Par ailleurs, la Lituanienne Ruta Meilutyte a obtenu la médaille d’or au 100 m brasse en 1:04,62, devant la Sud-Africaine Tatjana Schoenmaker et l’Américaine Lydia Jacoby, respectivement.

Les Britanniques Matthew Richards et Tom Dean ont réalisé contre toute attente le doublé au 200 m libre, devant le Sud-Coréen Hwang Sunwoo.

Le Roumain David Popovici, champion du monde en 2022, était le favori pour l’emporter. Il a cependant craqué dans les derniers 15 m lorsque Richards, Dean et Hwang l’ont tous dépassé à vive allure. Il a fini quatrième.

Richards a gagné en 1:44,30.