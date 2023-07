Les Alouettes font signer un contrat à trois joueurs

Les Alouettes de Montréal ont fait signer un contrat à trois joueurs, lundi, dont l’ailier défensif de 34 ans Shawn Lemon.

Lemon a porté les couleurs des Stampeders de Calgary en 2022, récoltant 14 sacs du quart et 29 plaqués défensifs. Il a également rabattu quatre passes en plus de provoquer cinq échappés.

Lemon, qui occupe le 15e rang de l’histoire de la Ligue canadienne de football avec 92 sacs, a été élu sur l’équipe d’étoiles de la LCF en 2022. Il a remporté la coupe Grey avec les Stampeders en 2014 et avec les Argonauts de Toronto en 2017.

« Shawn est reconnu comme l’un des meilleurs de sa profession, a déclaré le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia. Nous ajoutons un joueur qui est capable de se rendre au quart et les autres équipes devront l’avoir à l’oeil sur le terrain. »

En 135 matchs dans la LCF, Lemon a joué avec les Roughriders de la Saskatchewan, les Elks d’Edmonton, les Stampeders, le Rouge et Noir d’Ottawa, les Argonauts et les Lions de la Colombie-Britannique. Il a également passé du temps dans la NFL avec les Steelers de Pittsburgh, en 2015.

Les Alouettes ont aussi annoncé les signatures du joueur de ligne défensive Marcus Valdez et du joueur de ligne offensive Josh Donovan.

Valdez a porté les couleurs des Eagles de Boston College pendant cinq saisons. En 57 parties universitaires, il a amassé 70 plaqués en solo et 63 assistés, il a rabattu deux passes, il a récupéré six échappés et il en a provoqué cinq tout en ajoutant 13 sacs et demi à sa fiche.

Donovan a quant à lui joué pendant quatre saisons avec les Wildcats de l’Université Arizona. Il a récemment été invité au mini-camp des recrues des Bills de Buffalo.