Le PSG autorise un club d’Arabie saoudite à discuter avec Mbappé

Le marché est lancé. Le PSG a commencé à recevoir des marques d’intérêts pour Kylian Mbappé, dont une du Real Madrid, le club saoudien Al-Hilal ayant même été autorisé à négocier avec la star sur la base d’un transfert à 300 millions d’euros.

Les propositions des grands d’Europe arrivent sur le bureau du président parisien Nasser Al-Khelaïfi depuis vendredi soir à la suite de l’annonce de la mise à l’écart du champion du monde 2018, privé de stage en Asie, selon une source proche des négociations.

Il existe même une offre ferme du grand club saoudien Al-Hilal, formulée dans un courrier où le quadruple champion d’Asie demande au PSG l’autorisation de discuter avec son joueur, ce que le club de la capitale a accepté, selon la même source.

Mais il y a peu de chance que le double finaliste de la Coupe du monde (2018, 2022) rejoigne à 24 ans la Saudi League. Mbappé n’a jamais exprimé d’intérêt pour ce championnat et rêve de gagner la Ligue des champions européenne.

Al-Khelaïfi ne veut pas qu’il parte « gratuitement »

Depuis vendredi soir et l’aggravation de la crise entre le PSG et sa star, d’autres demandes ont afflué et elles ont de meilleures chances de séduire le capitaine de l’équipe de France.

Mbappé évoque depuis longtemps son envie de rejoindre un jour le Real Madrid, et le club espagnol fait justement partie des clubs ayant pris contact avec le PSG, selon la même source.

Il s’agit d’un changement de politique. Jusqu’alors, la « Maison Blanche » était en position d’attente, de spectatrice du bras de fer engagé entre Mbappé et le PSG. Le géant madrilène comptait plutôt récupérer le joueur libre en juin 2024, avec une prime à la signature colossale pour lui.

Car le joueur entend toujours honorer sa dernière année de contrat avant de quitter Paris, ce qui a poussé le club de la capitale à réagir : soit il prolonge, soit il doit être transféré dès cet été, Nasser al-Khelaïfi ayant martelé à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas le voir « partir gratuitement ».

En attendant, « Kyky » s’entraîne avec les jeunes « Titis » au centre d’entraînement de Poissy. Il a signé dimanche des autographes à la sortie, comme si de rien n’était.

« Marché ouvert à plus de clubs »

Outre le Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Tottenham, l’Inter Milan et le FC Barcelone ont rejoint le prétendant saoudien, selon la source proche des négociations.

« Plusieurs clubs font preuve de créativité et proposent des formules incluant un joueur de top niveau dans la balance plus un transfert, a-t-elle précisé. Cela ouvre le marché à plus de clubs. »

L’offre d’Al-Hilal est uniquement financière, il n’a pas été précisé quels clubs envisageaient d’inclure un ou des joueurs dans la transaction.

Il reste que l’annonce de la mise à l’écart de Mbappé a ouvert la voie à une vente du meilleur buteur de l’histoire du PSG (212 buts en 260 matchs).

Le camp du joueur n’avait pas encore réagi en milieu d’après-midi à cette nouvelle donne. Il a toujours répété jusqu’ici qu’il entendait évoluer au PSG durant la saison 2023-2024.

Même absent, Mbappé occupait l’essentiel des conversations au Japon, où les troupes de Luis Enrique se sont entraînées devant environ 3 000 supporters à Osaka, lundi en fin d’après-midi.

Le nouvel entraîneur du club n’a pu être interrogé à propos de cette situation, lui qui se voit privé du meilleur élément de son équipe pour préparer sa saison.

Le club a fait savoir aux journalistes français présents que Luis Enrique ne donnerait pas de conférences de presse après les matchs amicaux en Asie, le premier étant programmé à Osaka mardi contre Al-Nassr, l’équipe de Cristiano Ronaldo, qui a déjà cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite.