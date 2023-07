Verstappen remporte le GP de Hongrie, sa septième victoire consécutive

Les dimanches de course se suivent et se ressemblent pour Max Verstappen et Red Bull : en Hongrie, le leader au Championnat du monde de Formule 1 s’est offert un nouveau cavalier seul, offrant à son écurie une 12e victoire d’affilée record.

L’horizon était encore bien dégagé pour « Mad Max » sur le tracé Hungaroring, où il signe sa septième victoire de rang cette saison — la neuvième cette saison en onze Grands Prix. Un triomphe qui permet à l’écurie autrichienne, invaincue depuis fin 2022, d’engranger une 12e victoire de suite, ce qui fait tomber le record de McLaren datant de 1988.

« Pour l’équipe, 12 victoires d’affilée, c’est tout simplement incroyable […], j’espère que nous pourrons continuer sur cette lancée pendant longtemps » à savourer le double champion du monde en titre, auteur de la 44e victoire de sa carrière en F1.

« En 1988, je me souviens avoir regardé Alain Prost et Ayrton Senna gagner toutes ces courses. Il aura fallu attendre toutes ces années pour battre ce record. C’est une performance incroyable », s’est félicité Christian Horner sur la chaîne de télévision française Canal+.

Au championnat des pilotes, le Néerlandais compte désormais 110 points d’avance sur son coéquipier Sergio Pérez, seul autre pilote à s’être imposé en GP cette saison.

Deuxième podium de suite pour Norris

Le duel attendu entre Lewis Hamilton et son adversaire d’antan Verstappen n’aura duré que quelques mètres : parti en position de tête pour la première fois depuis décembre 2021, le pilote Mercedes n’aura pas résisté longtemps à l’assaut de « Mad Max ».

Pire, le septuple champion du monde s’est fait surprendre dans la foulée par les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri. À l’issue du premier tour, Hamilton était 4e.

« Ce n’était pas mon pire départ, mais il n’était pas aussi bon que les autres », a-t-il déclaré après la course. « Je suis sorti large et je me suis fait avoir par les McLaren. Ensuite, je n’ai pas eu le rythme pour les suivre »

Le Britannique, plus performant en fin de course, termine au pied du podium, derrière Norris, deuxième, et Pérez, troisième après être parti 9e sur la grille. Oscar Piastri complète le Top 5.

En Hongrie, les pilotes McLaren confirment la bonne forme de l’équipe anglaise depuis le GP de Grande-Bretagne début juillet. Norris avait offert à l’écurie son premier podium de la saison en terminant deuxième tandis que Piastri avait terminé quatrième.

Pour Norris, le podium s’est joué dans le premier tour : « si je n’avais pas dépassé Lewis au départ, je ne suis pas sûr que je l’aurais dépassé plus tard », a-t-il expliqué.

Alpine au tapis

Derrière, George Russell (Mercedes), parti 18e, prend la sixième place sur le Hungaroring. Les Ferrari de Charles Leclerc et de l’Espagnol Carlos Sainz finissent septième et huitième.

Leclerc a pâti d’un arrêt aux stands bien trop long de la part de la Scuderia, ce qui lui a fait perdre de précieuses secondes. Le Monégasque a aussi écopé plus tard d’une pénalité de cinq secondes pour un accès de vitesse dans la voie des stands, perdant ainsi sa sixième place au profit de Russell.

Derrière les Ferrari, l’Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin), en grande forme en début d’année, est 9e : « Nous avons eu une course un peu solitaire, sans menace derrière, mais sans non plus gagner du terrain sur nos concurrents devant. »

Chez Alpine, la série noire continue puisque les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon ont été les principales victimes d’un carambolage en début de GP impliquant également l’Australien Daniel Ricciardo (AlphaTauri) et le Chinois Zhou Guanyu (Alfa Romeo), reconnu coupable de l’incident.

Si les deux derniers pilotes ont pu rester en piste, ceux de l’équipe française ont dû abandonner, les monoplaces ayant été trop endommagées. Ocon a même vu son siège cassé en deux dans l’accident.

Pour Alpine, il s’agit du deuxième double abandon d’affilée après celui en Grande-Bretagne. « Les choses ne s’alignent pas pour nous », a déploré Gasly sur Canal+.

« Il faut maintenant se concentrer sur Spa [où se tiendra le Grand Prix de Belgique le week-end prochain] et vite arrêter cette série d’événements », qui coûte cher à Alpine, seulement sixième au championnat constructeurs et qui voit s’éloigner devant elle McLaren.