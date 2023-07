Le CF Montréal s’écroule, mais se sauve avec une victoire en tirs de barrage

Les Pumas UNAM ont enfilé l’aiguille à deux reprises en fin de deuxième demie, mais le CF Montréal a tout de même triomphé en tirs de barrage, samedi soir, au stade Saputo en lever de rideau de la Coupe des Ligues.

Le Bleu-blanc-noir semblait se diriger vers une belle victoire lorsque tout s’est écroulé en l’espace de trois minutes. Il a toutefois gagné la séance de tirs au but 4-2, au terme d’une égalité de 2-2 après le temps réglementaire.

À la 88e minute, Gabriel Fernandez a effectué un superbe tir en ciseaux à la suite d’un centre d’Adrian Aldrete et il a réduit l’écart à 2-1. Dans les arrêts de jeu, Emanuel Montejano a sauté sur un ballon libre pour faire taire les partisans montréalais déjà sous tension.

Lors des tirs de barrage, Rudy Camacho, Mathieu Choinière, Gabriele Corbo et Lassi Lappalainen ont tour à tour marqué pour le CF Montréal, qui a vu deux joueurs des Pumas rater leur tentative, dont une sur un arrêt du gardien Jonathan Sirois.

La troupe montréalaise s’est propulsée au sommet du Groupe 2 de la section Est avec une récolte de deux points en vertu de cette victoire. Les Pumas sont actuellement deuxièmes avec un point.

Les deux meilleures formations de chacun des 15 groupes du tournoi passent à la phase éliminatoire. Le Los Angeles FC et Pachuca ont déjà obtenu un laissez-passer en tant que champions de leur ligue respective.

Bryce Duke et Mathieu Choinière ont trouvé le fond du filet en première demie pour alimenter la fête au domicile montréalais. La défensive a tenu le coup en deuxième demie jusqu’à cet effondrement en fin de match.

Le CF Montréal disputera son dernier duel de la phase de groupes en accueillant DC United, mercredi soir.

Beaucoup de rebondissements

L’entraîneur-chef Hernan Losada s’attendait à du jeu ouvert et il n’a pas eu tort.

À la 12e minute, Choinière a effectué une longue course et il a remis le ballon à Duke, qui a vu son tir passer par-dessus le filet. Cinq minutes plus tard, Kwadwo Opoku s’est amené en surnombre et il a gardé le ballon plutôt que de le passer à sa gauche à Ariel Lassiter, mais son tir a tout juste raté le cadre.

Le CF Montréal a ouvert le pointage après quelques minutes endiablées.

Après que Choinière eut été stoppé par le gardien Gil Alcala et que Nathan Silva eut fait dévier le ballon à quelques pieds du poteau à la gauche de Sirois, Duke a touché la cible à la 23e minute.

Le milieu de terrain de 22 ans pensait avoir soutiré une faute devant la surface de réparation, mais l’arbitre a laissé la séquence se poursuivre. Choinière a passé le ballon à Lassiter, qui l’a remis à Duke alors oublié environ au même endroit où il avait chuté. Son tir enroulé a trouvé le fond du filet à la gauche d’Alcala.

Les attaques ont été par la suite plus timides, mais les Montréalais ont réussi à doubler leur avance avant la fin de la première demie.

Sur un coup franc placé à une dizaine de mètres de la surface de réparation, Lassiter a fait mine de tirer et c’est finalement Choinière qui a décoché une longue frappe. Corbo a presque fait dévier le ballon de la tête et ç’a semblé figer Alcala, qui est resté impuissant.

En retard 2-0, les Pumas ont accentué la pression en deuxième demie et ils ont orchestré quelques attaques menaçantes. La défensive du Bleu-blanc-noir a su rester étanche et Sirois a freiné les élans adverses le plus possible en récupérant les ballons libres.

Les habiletés techniques et la finesse ont laissé leur place à du jeu musclé et plusieurs escarmouches dans les 30 dernières minutes. Frustré, le club mexicain a même décidé de donner un peu plus dans la lutte que dans le soccer à un certain moment, mais le CF Montréal ne s’en est pas laissé imposer.

Lorsqu’ils ont décidé de revenir à l’utilisation de leurs pieds, les Mexicains ont réussi à créer l’égalité et à forcer la tenue des tirs de barrage, qui ont tourné à l’avantage de la troupe montréalaise.