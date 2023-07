Entre fierté et ressentiment

« Quand on parle de ces Jeux, ce sont les Jeux des Français », déclarait en avril dernier la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques de France, Amélia Oudéa-Castéra.

Mais est-ce vraiment le cas ? Les 15 millions de touristes attendus dans la métropole, la flambée du prix des logements et l’inaccessibilité des billets refroidissent plusieurs Parisiens, qui se sentent dépossédés d’un événement qui s’annonce historique.

« Nous, les Parisiens, on n’en peut plus. » L’exaspération dans la voix de Stéphanie Girerd est palpable. Au bout du fil, elle fait état des nombreux chantiers qui rendent les déplacements encore plus compliqués qu’à l’habitude dans l’agglomération de la capitale, qui compte plus de dix millions d’habitants. Leur objectif ? Renforcer le réseau de transport en commun en vue des Jeux olympiques (JO).

Si les travaux donnent des maux de tête à la cinquantenaire, qui réside dans la ville depuis trois décennies, le résultat s’annonce très utile à long terme : l’aéroport d’Orly sera relié au métro dès juin 2024. Et la construction ou l’agrandissement de plusieurs lignes de métro et de train rapide ont été accélérés par la tenue imminente des Jeux olympiques, même si plusieurs ne seront pas prêtes à temps pour l’événement.

« Mais pour rattraper le retard sur les travaux, les lignes existantes sont souvent arrêtées tôt en soirée », rappelle Mme Girerd. « On a très hâte que les JO soient finis pour pouvoir profiter de toutes ces infrastructures et du fait qu’il n’y aura plus de travaux, et qu’on aura une ville toute propre », rêvasse-t-elle avant de revenir à la réalité. « Pour l’instant, c’est pénible. »

« Un coup d’argent à faire »

Les touristes qui prévoient de se rendre à Paris à l’été 2024 pourront y voir les meilleurs athlètes de la planète, mais probablement très peu de Parisiens. Et pour cause : pour les habitants, l’occasion est trop belle de louer leur logement à fort prix.

« J’ai l’intention de louer mon appartement, parce que je m’attends à ce que ce soit le bordel », rigole Nathalie Lesage, jointe en France. La Québécoise — qui vit depuis dix ans dans la Ville Lumière — s’est récemment acheté un appartement dans le XIXe arrondissement de Paris. « Ça peut aller entre 800 et 2000 euros par nuit pendant les Jeux. Il y a un coup d’argent à faire », note-t-elle avec honnêteté.

La période du 26 juillet au 11 août 2024 s’annonce lucrative pour les propriétaires et pour la compagnie qui est partenaire officielle des JO, Airbnb. Suffit d’aller faire un tour sur la plateforme pour constater que les prix pour l’été 2023 sont bien moins élevés. Une étude Deloitte commandée par Airbnb estime que les propriétaires devraient gagner en moyenne près de 2000 euros bruts pendant la période olympique.

Pourtant, comme tant d’autres Parisiens, Nathalie Lesage aurait bien voulu assister à des épreuves olympiques, mais les billets sont devenus un Graal que peu de chanceux ont réussi à se procurer. Les seuls sur lesquels elle aurait pu mettre la main étaient soit trop chers pour son budget, soit « pour des compétitions inintéressantes ».

Stéphanie Girerd est dans le même bateau. « J’aurais adoré avoir des billets, c’est l’occasion d’une vie d’assister à des épreuves olympiques, regrette-t-elle. Quand on a appris que Paris aurait les Jeux ; ç’a été une grande fête ! On a calculé que ma fille aurait 20 ans en 2024. Pour nous, c’était évident qu’on irait voir une épreuve. »

Elle aussi désertera donc la ville en procédant à un échange d’appartements avec des connaissances qui vivent à Londres. « Ils ont acheté des billets, donc ils sont sûrs d’aller voir quatre disciplines », mentionne-t-elle, un peu envieuse.

Les loteries olympiques pour obtenir des billets ont fait figure de Hunger Games : il y en a eu deux, à l’hiver et au printemps. Deux autres phases de vente de billets sont prévues : une à la fin de l’année, puis la revente officielle au début de 2024. Il faut donc de la persévérance, mais aussi de l’argent pour assister à ces Jeux. Pour l’épreuve-reine de l’événement, soit la finale masculine du 100 mètres, les billets les moins chers sont à 125 euros (183 $) et montent jusqu’à 980 euros (1440 $).

Les billets les plus abordables se vendent à 24 euros et concernent les moins bonnes places lors d’épreuves de qualifications de plusieurs disciplines. Malgré cela, l’insatisfaction demeure : 82 % des Français trouvent les prix des billets trop élevés et 79 % estiment que le processus pour s’en procurer est trop compliqué, selon un sondage de RTL diffusé en mars dernier.

Controverses et fierté

Toute édition des Jeux olympiques a désormais droit à ses controverses, et celle de Paris ne fait pas exception : en juin dernier, des perquisitions ont eu lieu au siège du comité d’organisation en raison de soupçons de fraudes et de corruption dans l’attribution de contrats publics.

D’autres polémiques ont terni l’image de l’organisation dans les derniers mois : en mai, l’annonce d’un plan pour déplacer des sans-abri de Paris vers la région. Quelques jours plus tôt, l’annonce d’une possible réquisition de 3000 chambres d’étudiants pendant la période olympique.

« J’ai l’impression qu’on privatise presque une ville pour un événement », peste Martin, 24 ans, qui ne souhaite pas donner son nom complet pour des raisons professionnelles. L’étudiant à Sciences Po Paris, élevé dans la région de la capitale, appréhende ces deux semaines estivales où la ville sera peuplée de « touristes ultra-friqués de l’étranger ».

La vente de billets pour la cérémonie d’ouverture, qui aura lieu sur la Seine, le frustre particulièrement : pour y assister, le 27 juillet 2024, il faut débourser minimalement 90 euros (132 $), alors que l’accès aux quais est normalement gratuit. « Événement pécuniaire », « truc choquant » ; Martin ne mâche pas ses mots. Dans ces Jeux qui auront lieu chez lui, il ne se retrouve pas.

La fièvre olympique, avec tous les maux que peut bien sûr causer une fièvre, s’empare donc de Paris. N’empêche, l’événement s’annonce grandiose. « C’est quand même exceptionnel d’habiter dans une ville qui va accueillir les JO, rappelle Nathalie Lesage. Il y a une fierté. »