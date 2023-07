La course à la qualification pour les Jeux est déjà bien engagée

Avec les Jeux d’été de Paris de l’an prochain, les athlètes sont revenus à un cycle olympique plus normal, c’est-à-dire, comme chaque fois, différent des autres.

« On serait tombé dans le panneau si on avait pensé qu’après les Jeux de Tokyo, on pouvait revenir à une routine, dit Roger Archambault, vice-président aux Services de performance à l’Institut national du sport du Québec (INS). Chacun des Jeux est différent. Chaque pays cherche des façons d’encore mieux faire que la dernière fois. Ça oblige à se réinventer chaque fois. La seule chose constante dans le sport d’élite est le changement. »

Logé dans la base du mât du Stade olympique de Montréal, l’INS est le vaisseau amiral du système de développement du sport d’élite au Québec, avec ses vastes installations sportives et sa petite armée d’experts et de scientifiques qui s’activent autour de quelque 570 athlètes de haut niveau, 2200 athlètes de la génération montante et 820 entraîneurs.

La pandémie de COVID-19 et son cortège de mesures sanitaires en avaient bouleversé le fonctionnement, notamment en préparation pour les derniers Jeux olympiques d’été à Tokyo en 2021 et d’hiver à Pékin l’an dernier. Il avait fallu, entre autres, composer avec les changements incessants de règles sanitaires et souvent plus sévères au Canada qu’ailleurs, des mesures de distanciation sociale qui sont allées jusqu’à forcer les athlètes à rester à la maison ainsi que l’impossibilité de participer aux compétitions internationales censées permettre leur qualification pour les Jeux.

Chaque sport a ses propres règles en matière de qualification aux Jeux olympiques. Au judo, cela fait déjà un an que les athlètes accumulent de précieux points pour s’y tailler une place, l’an prochain, à Paris, expliquait à la fin du mois dernier Antoine Valois-Fortier, qui a participé aux trois derniers Jeux comme judoka et qui est aujourd’hui l’entraîneur-chef de l’équipe canadienne.

« Les choses sont plutôt bien parties. On pense pouvoir qualifier trois filles et quatre garçons. Mais rien n’est gagné. Tout reste à faire. Beaucoup de compétitions importantes restent à venir », disait-il alors au Devoir depuis Oulan-Bator, en Mongolie, où les Canadiens venaient tout juste de participer à une compétition et comptaient rester encore une semaine avant de faire un détour par le Japon pour s’entraînerchez ces grandes puissances de leur sport.

Olympiade écourtée

La prochaine année commandera une savante gestion du calendrier afin de parfaitement coordonner les étapes de la préparation des athlètes, les compétitions et les camps d’entraînement à l’étranger, et les ajustements qu’il faudra apporter en fonction de la progression de chacun. « Je ne dirais pas que les choses seront plus simples que pour les Jeux de Tokyo, constatait Antoine Valois-Fortier. Peut-être seulement plus familières. »

Comme la COVID a décalé d’un an la tenue des derniers Jeux d’été, la période de préparation en vue des Jeux de Paris (Olympiade) ne compte que trois années au lieu de quatre. « Cela laisse moins de temps aux jeunes qui montent de s’y tailler une place, observe Roger Archambault, qui en sera à ses huitièmes Jeux comme entraîneur, chef d’équipe ou gestionnaire. C’est important la première participation aux Jeux, parce que l’expérience montre que les succès viennent souvent aux deuxièmes ou aux troisièmes Jeux. »

À l’inverse, il est probable que cet intervalle plus court convaincra des athlètes qui approcheraient de la retraite de rester dans la course pour une dernière fois. C’est ce qui s’était produit lorsque les Jeux d’hiver d’Albertville et de Lillehammer s’étaient tenus avec seulement deux ans d’écart, en 1992 et en 1994.

« Dans tous les cas, c’est sûr que cela a eu un pouvoir de motivation, dit-il. Quand les prochains Jeux sont seulement dans trois ans, cela rend l’objectif plus tangible et aide à rester concentré. »

Les leçons de la pandémie

L’expérience de Tokyo et de Pékin a permis de tirer plusieurs leçons qui seront appliquées à Paris. Contrairement aux craintes du départ, les nombreuses perturbations provoquées par la pandémie n’ont pas donné lieu à des performances au rabais. Les périodes de pauses forcées ont notamment permis aux athlètes de soigner leurs blessures et de se concentrer sur leur préparation. La grande variation des règles sanitaires d’un endroit à l’autre a aussi permis de se rendre compte qu’il pouvait y avoir des façons différentes de se préparer en vue des mêmes Jeux.

Antoine Valois-Fortier donne l’exemple de la préparation finale des six dernières semaines avant le début des Jeux. « On sait maintenant qu’on dispose de tous les outils nécessaires à Montréal et qu’on n’a pas à aller s’éparpiller à l’extérieur. Ça va nous permettre d’offrir un environnement plus agréable, qui va impliquer moins de voyages et qui va donner les mêmes résultats. »

Déjà une priorité à l’INS, le bien-être des athlètes est devenu un sujet d’attention plus important dans le monde du sport d’élite avec la pandémie, notamment en matière de santé mentale, note Roger Archambault. La COVID a également accéléré le développement de technologies de supervision et d’entraînement à distance, l’utilisation d’environnement virtuel et la mise à contribution de l’intelligence artificielle. « Cela fait plus de 30 ans que je suis dans le domaine et je suis encore fasciné par l’évolution continue et fulgurante du sport. C’est hallucinant. »

Rendez-vous à Paris

Les athlètes qui auront la chance de participer aux Jeux olympiques de Paris devront s’adapter à toutes sortes de choses. « Il pourrait faire très chaud. Peut-être pas autant qu’à Tokyo, mais très chaud quand même », dit Roger Archambault. Et puis, ceux qui ne seront pas athlètes olympiques depuis au moins huit ans devront aussi apprendre à composer avec la pression de la foule des spectateurs des Jeux, le casse-tête logistique de se déplacer d’un site à l’autre et le risque d’attraper un virus la veille de la compétition. « Il y avait des avantages, à Tokyo, à participer à des Jeux sans spectateurs, dans une bulle sanitaire, dans une ville pratiquement en confinement. »

Antoine Valois-Fortier a profité, au mois de février, de la tenue d’une compétition à Paris pour aller jeter un coup d’oeil à l’endroit où le concours olympique de judo se tiendra l’été prochain. Érigé en 2021, au bout du Champ-de-Mars face à la tour Eiffel, pour servir de lieu d’exposition et événementiel durant les travaux de rénovation du Grand Palais, le « Grand Palais éphémère » est une imposante structure de bois temporaire qui se transformera, le temps des Jeux olympiques et paralympiques, en amphithéâtre sportif. « Je ne veux pas me vanter, mais je crois qu’on aura le meilleur site de compétition de tous les Jeux. »

Ça ne sera pas, bien sûr, au Nippon Budokan, le temple du judo au Japon, comme aux Jeux de Tokyo, admet-il. Mais le public sera admis, cette fois. Et le judo est l’un des sports les plus populaires en France. « Je m’attends à ce que ce soit très spectaculaire et qu’il y ait beaucoup d’ambiance. »

Et puis, des Jeux olympiques à Paris, ce ne sera pas banal, souligne le judoka qui a participé, et même remporté une médaille de bronze, à ceux de Londres, en 2012, avant d’aller à Rio, quatre ans plus tard, puis à Tokyo. « Un peu comme à Londres, je crois qu’on aura droit à de grands Jeux, à Paris. À tous les points de vue. Bien organisés, uniques et sensationnels. »