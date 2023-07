En 1924, les Jeux de Paris

La délégation canadienne ne comptait aucune femme et était essentiellement anglophone.

Joseph Laporte n’a que 17 ans lorsque les Jeux olympiques d’été sont officiellement lancés à Paris en 1924. Pour y participer, il s’est embarqué, avec son vélo, à bord d’un gros paquebot. Il va rallier la capitale française juste à temps pour l’événement.

Son frère et lui travaillent dans une boutique de cycles à Montréal. Ces petites mécaniques fragiles sont devenues le sel de leur vie. Joe participe aux courses cyclistes locales. Il les gagne. Presque toutes. Devenu champion canadien, il a obtenu son passeport pour les Olympiques. Ne lui reste plus qu’à se débrouiller pour s’y rendre et à trouver l’argent pour financer cette grande traversée. Ce qu’il fait, en partie grâce à l’aide du Club Quilicot, engagé aussi dans la promotion du patinage de vitesse et des courses de raquette.

Les Jeux d’été de Paris sont les seconds tenus depuis cette effroyable boucherie qu’est la Grande Guerre de 1914-1918. Le traité de Versailles a beau avoir scellé l’issue du conflit, la réconciliation entre les nations, sur des sols encore gorgés de sang et de larmes, n’apparaît guère au programme. Ainsi, comme pour les Jeux de 1920 à Anvers, l’Allemagne vaincue n’est pas invitée aux compétitions de Paris. Il lui est signifié que la sécurité de ses athlètes ne peut lui être garantie…

Vingt-trois pays sont officiellement invités aux Jeux de Paris. Vingt-deux vont y participer, après que le Portugal eut déclaré forfait. La prise en considération des entités coloniales, dont les noms se détachent de plus en plus dans les dépêches, brouille un peu le compte. Lesquelles doivent être tenues tout à fait pour des pays souverains, à l’heure où, à l’impulsion du président américain Woodrow Wilson, triomphe le principe du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ? En tout cas, le Dominion du Canada reste encore très sensiblement attaché à l’Union Jack de l’Empire britannique.

Que remarque-t-on à ces Jeux ? Du côté de Versailles, c’est-à-dire en un lieu qui évoque la royauté, des concurrents se disputent les places sur le podium pour une épreuve de tir de chasse au cerf, tandis que les compétitions olympiques de tir sur pigeons vivants, en vogue avant la guerre, ont pour leur part été mises de côté.

Les spectateurs peuvent aussi voir pour la dernière fois des parties de tennis dans un cadre olympique. L’Américain Richard Norris Williams, rescapé du naufrage du Titanic en 1912, remporte une médaille d’or au tennis. Bien que ce sport voit sa popularité croître, les organisateurs des Jeux ne misent pas sur lui pour l’avenir. Ils ont aussi mis de côté un autre sport de raquette : le vieux jeu de paume.

Comment les grands pontes de l’olympisme voient-ils l’avenir sportif ? En témoignent les nouveaux sports choisis à des fins de démonstration lors de ces Jeux 1924 : la savate, le canoë canadien, la pelote basque et la canne de combat. Le tennis, lui, attendra à 1988 pour faire de nouveau parti du programme officiel.

Du côté de la gymnastique, le public verra pas moins de 24 athlètes qui, les uns à la suite des autres, obtiennent tous la note parfaite de 10. Le public s’est-il par miracle trouvé, comme si cela était possible, avec dix Nadia Comaneci réunies en une seule compétition, ou bien les critères de performance de l’époque sont-ils différents à l’autre extrémité du XXe siècle ?

Parmi les épreuves de gymnastique au programme des Jeux, les athlètes doivent savoir se hisser en hauteur grâce à une corde… Les épreuves olympiques impliquant des cordages perdent néanmoins du terrain. La souque à la corde, présentée en tant que discipline olympique jusqu’en 1920, n’est plus au programme quatre ans plus tard. De nouveaux standards apparaissent. C’est par exemple aux Jeux de Paris que la distance du marathon moderne est fixée pour de bon à la barre des 42,195 km.

Tarzan à Paris

À la piscine, dans un bassin pour la première fois de cinquante mètres, l’Américain Johnny Weissmuller collectionne les médailles d’or. Sa notoriété, acquise tout au long de ces Jeux sous le nom d’emprunt de son frère, va bientôt lui permettre d’incarner Tarzan au cinéma, « l’homme singe ».

Au milieu de toute cette activité, les États-Unis triomphent. Le tableau des médailles est éloquent. Le pays de l’Oncle Sam écrase les autres nations. Ces Américains captent 45 premières places sur le podium. Derrière, l’étonnante Finlande en cumule tout juste 14. Le Canada, pour sa part, ne rapporte aucune médaille d’or. Les Canadiens récoltent deux médailles d’argent en aviron, une autre au tir et, enfin, une médaille de bronze en boxe.

Pour la première fois de l’histoire des Jeux, les sportifs bénéficient d’un village créé à leur intention afin de les regrouper. Ils y trouvent même des douches et des vestiaires, autrement dit, un tout confort presque luxueux, selon ce qu’en dit la presse du temps. L’événement suscite désormais une très forte attention internationale. La chambre d’écho que constituent les 1000 journalistes rassemblés sur place n’y est pas pour rien. Tout cela se déroule devant plus de 600 000 spectateurs. En 2020, grâce à la télévision, les Jeux olympiques de Tokyo ont été suivis par plus de 3 milliards de téléspectateurs.

Un Canada très anglais

Le Canada délègue 78 athlètes aux Jeux de Paris. À l’exception de Joseph Laporte et du boxeur Charles Bélanger, tous sont des anglophones. La composition de cette délégation canadienne, si elle était analysée de près, nous raconterait une histoire économique et sociologique.

Difficile de ne pas remarquer d’emblée que l’équipe canadienne ne compte pas la moindre femme. Sur les quelque 3000 athlètes présents sur le site olympique à Paris, à peine plus de 4 % sont des femmes. Un record, avance-t-on néanmoins… Il est vrai que le fondateur des Jeux modernes, le baron Pierre de Coubertin, s’opposait à la participation des femmes. Tant et si bien que, deux ans plus tôt à Paris, en guise de protestation, des compétitions internationales féminines sont organisées sous l’égide de la nouvelle Fédération sportive internationale. Le Comité international olympique (CIO) s’y oppose. Ce pied de nez qui lui est fait sera renouvelé à trois reprises, en 1926, en 1930 et en 1934. Très riche, l’histoire du sport international féminin dans l’entre-deux-guerres reste en partie à écrire.

Joe Laporte est le seul Canadien à enfiler un maillot cycliste à ces Jeux. Laissé seul à lui-même ou presque, comment se tire-t-il d’affaire ?

Le 23 juillet 1924, il affronte le chronomètre dans une course de 188 kilomètres. Il fait tourner et tourner les manivelles autour du stade de Colombes. C’est là, pour l’essentiel, que se déroulent les épreuves des Jeux. Sur cet ancien hippodrome, les cyclistes ont en quelque sorte remplacé les chevaux. Laporte terminera 54e sur les 60 concurrents ayant terminé l’épreuve. À son retour au pays des érables, il sera vu comme une immense vedette sportive. Du moins au Canada français.