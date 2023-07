Le Canada cherchait des points positifs après son match nul de 0-0 contre le Nigeria

Le Canada était à la recherche d’éléments positifs, vendredi, après son verdict nul de 0-0 contre le Nigeria lors de son premier match de la Coupe du monde de soccer féminin de la FIFA.

La sélectionneuse Bev Priestman et ses joueuses en ont trouvé quelques-uns. Toutefois, elles ont eu l’impression d’essayer de transformer des citrons en limonade, surtout compte tenu du tir de réparation par la capitaine, Christine Sinclair, qui a été stoppé par la gardienne de but du Nigeria à la 50e minute.

Les Canadiennes, classées 7es, ont dominé le Nigeria (40e) 15-10 dans les tirs tentés, et 3-1 dans les tirs cadrés. Elles ont aussi eu le meilleur au chapitre de la possession du ballon en début de match, se créant des occasions qu’elles n’ont pas pu saisir.

« C’est comme si nous avions laissé filer des points. C’est comme si nous avions perdu. Je pense que nous voulions plus de nous-mêmes », a déclaré la gardienne canadienne, Kailen Sheridan. « Mais en fin de compte, il y a eu beaucoup de bonnes choses que nous voulons retenir. Nous avons une équipe incroyable et je sais que nous allons rebondir très fort. »

La prochaine étape étant l’Irlande, Priestman voulait que son équipe regarde vers l’avant et non vers l’arrière.

« Bien sûr, l’équipe et moi-même sommes anéanties de ne pas avoir récolté trois points. Mais nous avons obtenu un point et nous en avons enlevé deux à une autre équipe », a-t-elle ajouté.

Nnadozie frustre Sinclair

Ç’a n’a pas exactement été un beau match, mais il y a tout de même eu des moments de grande tension. Aucun plus fort que celui survenu tôt en deuxième demie.

Sinclair a réclamé un tir de réparation à la 47e minute lorsqu’elle a été touchée par Francisca Ordega dans la surface de réparation et s’est retrouvée sur la pelouse. L’arbitre finlandaise Lina Lehtovaara a finalement indiqué le point de pénalité après un contrôle vidéo.

Sinclair s’est élancée et a tiré le ballon en direction du coin inférieur droit, mais la gardienne nigériane, Chiamaka Nnadozie, a réalisé un superbe arrêt d’une main et repoussé le ballon hors de la portée de Sinclair, qui était en pleine course dans l’espoir de récupérer le rebond.

C’était une bonne tentative de tir, mais un meilleur arrêt. Nnadozie, qui joue en France pour le Paris FC, a secoué son poing de joie. Sinclair, au sol après avoir tenté en vain de récupérer le ballon après l’arrêt, semblait désemparée.

Le but numéro 191 en carrière devra attendre pour la capitaine du Canada.

Jessie Fleming, qui a souvent été la joueuse désignée pour effectuer un tir de réparation dernièrement, était sur le banc — jugée pas assez en forme pour entamer la rencontre.

« Christine Sinclair a marqué de nombreux buts pour ce pays et je suis sûre que les supporters, l’équipe et tout le monde peuvent pardonner un tir de réparation non réussi », a noté Priestman.

« Lors d’un tir de réparation, c’est une chance sur deux, et aujourd’hui, “Sinc” n’a pas marqué. Au bout du compte, cette équipe et ce pays adorent Christine Sinclair plus que tout. Donc, ils sont mobilisés autour d’elle et nous la tiendrons prête pour le prochain match. »

Sinclair, qui a cédé sa place à Sophie Schmidt à la 71e minute, n’a pas parlé aux journalistes.

« C’est le soccer. Ça arrive », a déclaré Schmidt à propos du tir de réparation. « La gardienne a fait un très bon travail. Elle est allée du bon côté. »

Selon Schmidt, l’ambiance après le match en était une de frustration.

« Nous avons dominé, et donc, il ne faut pas se laisser abattre par cette performance. Il y a tellement de bonnes choses à retenir », a-t-elle déclaré. « Mais je pense que nous sommes frustrées de ne pas avoir trouvé le moyen de marquer un but. »

Le dernier quart d’heure du match a été marqué par des moments d’angoisse aux deux extrémités du terrain, les deux clubs cherchant à marquer le but décisif. À la 80e minute, Sheridan a réalisé un arrêt acrobatique d’une jambe, accompagné d’un drapeau de hors-jeu qui a annulé l’action.

Huit minutes de temps additionnel ont suivi, au cours desquelles la milieu de terrain nigériane Deborah Abiodun a été expulsée, après contrôle vidéo, pour un robuste tacle sur l’arrière d’Ashley Lawrence.

Se limitant aux aspects positifs, Priestman a noté que les Canadiennes avaient entamé leur parcours olympique en 2021 par un match nul (1-1 avec le Japon). Elle a également souligné l’impact positif des attaquantes Cloé Lacasse et Évelyne Viens et d’autres remplaçantes, ainsi que le jeu blanc.

D’ailleurs, les Canadiennes ont maintenant tenu l’adversaire sans marquer lors de six de leurs dix dernières sorties en Coupe du monde.

Mais d’un autre côté, les Canadiennes ont été blanchies pour la troisième fois en cinq matchs cette année. L’équipe de Priestman a été dominée 7-3 au total des buts en 2023.

« J’avais dit que nous grandirions tout au long du tournoi », a rappelé Priestman. « Bien sûr, est-ce que j’avais prévu que le match se terminerait par un match nul de 0-0 ? Probablement pas. Et cela n’aurait pas dû être le cas, si l’on considère les occasions, le nombre de centres et même les coups de pied de coin. »

« Ce n’est pas idéal, mais je ne veux pas m’emballer trop tôt sur ce que c’est ou ce que ce n’est pas. »

Les Canadiennes quitteront Melbourne lundi pour se rendre à Perth, à quelque 2720 kilomètres à l’ouest, où elles affronteront l’Irlande (22e) mercredi. Les Irlandaises sortent d’une défaite de 1-0 contre l’Australie (10e) à Sydney.

Le Canada jouera contre l’Australie le 31 juillet à Melbourne.

En terminant deuxième du Groupe B, le Canada pourrait rencontrer en huitième de finale l’Angleterre, quatrième au classement et championne d’Europe en titre.