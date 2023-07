Guy Boucher devient entraîneur adjoint des Maple Leafs de Toronto

Les Maple Leafs ont embauché Guy Boucher en Mike Van Ryn en tant qu’entraîneurs adjoints, a annoncé l’organisation torontoise par voie de communiqué jeudi matin.

Ils se joindront aux adjoints Dean Chynoweth et Manny Malhotra, à l’instructeur des gardiens Curtis Sanford, et aux instructeurs vidéo Jordan Bean et Sam Kim au sein du personnel qui épaulera l’entraîneur-chef des Leafs Sheldon Keefe.

« À la suite du départ de Spencer Carbery, qui est devenu entraîneur-chef des Capitals de Washington, j’étais fébrile à l’idée d’ajouter à mon personnel des entraîneurs expérimentés et aguerris tels que Guy et Mike », a déclaré Keefe.

Boucher, qui est âgé de 51 ans, a été l’entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay de 2010 à 2013, et des Sénateurs d’Ottawa de 2016 à 2019 — il a compilé une fiche de 191-186-46 en tant qu’entraîneur-chef dans le circuit Bettman. Sous la gouverne de Boucher, le Lightning a notamment atteint la finale de l’Association Est en 2011. Il a aussi mené les Sénateurs à la finale de l’Est en 2017.

Avant de se joindre aux Sénateurs, le Québécois avait passé trois saisons en Suisse (de 2013 à 2016), où il a agi en tant qu’entraîneur-chef du SC Berne, en Ligue A Suisse. L’équipe a compilé un dossier de 44-29-5 sous son égide.

Boucher a également dirigé le club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine de hockey en 2009-10, le menant à une fiche de 52-17-11. Et il a roulé sa bosse dans les rangs juniors, étant notamment entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville (2006 à 2009) — il a d’ailleurs contribué à leur conquête du trophée Gilles-Courteau, remis à l’équipe championne de la LHJMQ, en 2008-09 — et entraîneur adjoint de l’Océanic de Rimouski (2004 à 2006) et des Huskies de Rouyn-Noranda (2000-01).

De son côté, Van Ryn, qui est âgé de 44 ans, se joint aux Maple Leafs après avoir été entraîneur adjoint chez les Blues de St. Louis pendant cinq campagnes, de 2018 à 2023. Van Ryn a notamment remporté la coupe Stanley avec les Blues en 2019.