Un simple de Machado suffit aux Padres pour vaincre les Jays

Un simple de Manny Machado bon pour deux points a suffi aux Padres de San Diego pour mériter une victoire de 2-0 aux dépens des Blue Jays de Toronto, mercredi soir.

Yu Darvish (7-6) a retiré sept frappeurs sur des prises en six manches de travail. Il a permis quatre coups sûrs et trois buts sur balles, et a aidé les Padres (46-50) à signer un deuxième gain consécutif.

Les releveurs Steven Wilson, Nick Martinez et Josh Hader ont préservé l’avance des visiteurs. Hader a réussi son 23e sauvetage de la saison.

L’incapacité des Blue Jays (53-43) à marquer a gâché le départ de qualité de Jose Berrios (8-7). Le partant a retiré neuf adversaires sur des prises et n’a donné que deux points, quatre coups et autant de passes gratuites en six manches au monticule.

Le gérant des Blue Jays John Schneider a dit que même si Berríos n’a pas eu le soutien offensif nécessaire, cela se produirait au cours de la saison.

« Tout ce que vous pouvez demander de vos joueurs est de se battre et de donner une chance à l’équipe de gagner, a dit Schneider. C’est ce qu’il a fait ce soir. Ce n’est qu’une question de temps avant que les joueurs ne capitalisent. »

L’artilleur n’a pas alloué de point lors des quatre premières manches avant que les Padres ne marquent deux fois à ses dépens en cinquième.

Trent Grisham a obtenu un but sur balles et Ha-Seong Kim a été atteint d’un tir. Ils ont ensuite volé simultanément les troisième et deuxième buts et Berrios a accordé un but sur balles intentionnel à Juan Soto avec deux retraits.

Mais Machado a frappé un simple au champ gauche – brisant son bâton sur la séquence – pour pousser Grisham et Kim au marbre. Berrios a ensuite retiré Xander Bogaerts au bâton pour mettre un terme à la manche.

« Machado est en feu en ce moment, a dit le gérant des Padres Bob Melvin. Il frappe aussi de gros coups sûrs. Tout ce qu’il fallait aujourd’hui n’était qu’une frappe. »

Yimi Garcia, Trevor Richards et Tim Mayza ont éventuellement été appelés en relève.

Des simples consécutifs de Bo Bichette et Brandon Belt ont donné un peu d’espoir aux Jays en huitième manche. Mais des chandelles de Vladimir Guerrero fils et de Matt Chapman, puis un retrait au bâton de Whit Merrifield, ont mis fin à la menace.