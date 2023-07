Soto et les Padres défont les Blue Jays 9-1

Juan Soto a réussi un circuit de deux points et un double d’un point pour aider les Padres de San Diego à vaincre les Blue Jays de Toronto 9-1, mardi.

Manny Machado et Gary Sanchez ont chacun claqué une longue balle en solo en cinquième manche, contribuant à mettre un terme à la série de trois revers des Padres (45-50). Trent Grisham a ajouté un autre circuit d’un point et Jake Cronenworth a produit un point à l’aide d’un double. Sanchez et Cronenworth ont aussi frappé un ballon-sacrifice chacun.

Joe Musgrove (9-2) a retiré sept frappeurs sur des prises, allouant un point, cinq coups sûrs et un but sur balles en six manches. Les releveurs Tom Cosgrove et Alek Jacob n’ont pas accordé de point.

Matt Chapman a été à l’origine du seul point des Jays avec un simple. Ils ont ainsi perdu pour une première fois en cinq rencontres.

Alek Manoah (2-8) a alloué quatre points, autant de coups sûrs et cinq passes gratuites en trois manches, voyant ses ennuis se poursuivre au monticule.

Nate Pearson, Jay Jackson et Mitch White ont été utilisés en relève. Pearson et White ont accordé un total de cinq points.

L’entraîneur des lanceurs des Jays, Pete Walker, a été expulsé de la rencontre en deuxième manche, après avoir remis en question la zone des prises de l’arbitre Malachi Moore. Il s’est notamment fait entendre à la suite d’une balle accordée à Soto, avec un compte de 0-2, juste avant que ce dernier produise les premiers points du match avec son circuit.