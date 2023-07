Alex Galchenyuk intègre le programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs

L’attaquant Alex Galchenyuk a intégré le programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs en matière de dépendances, mardi.

La décision survient après que les Coyotes de l’Arizona eurent mis fin au contrat de Galchenyuk, à la suite d’une arrestation pour délit de fuite à Scottsdale, en Arizona, le 9 juillet.

Selon un rapport de police, Galchenyuk a menacé de mort des agents alors qu’ils étaient intervenus auprès de lui à la suite d’un accident de la route. L’ancien joueur du Canadien de Montréal a également utilisé des insultes raciales à l’endroit d’un policier.

Galchenyuk a partagé sur son compte Twitter sa décision d’intégrer le programme d’aide.

« En intégrant le programme d’aide de la LNH et de l’Association des joueurs, j’espère obtenir l’aide qui me permettra de ne plus jamais commettre une erreur de la sorte, a-t-il gazouillé. Je suis désolé de vous avoir laissé tomber et j’espère qu’avec le temps et du travail, je pourrai tous vous montrer que je suis une bien meilleure personne que celle qui a été présentée lors de ce moment horrible. »

Galchenyuk aurait contacté les policiers concernés par l’entremise d’une lettre envoyée par son avocat pour s’excuser. Il a présenté à nouveau ses excuses mardi.

Dans un autre gazouillis, Galchenyuk s’est excusé auprès des dirigeants des Coyotes, de ses coéquipiers et des partisans de l’équipe.

« J’avais hâte de commencer ma vie avec ma conjointe en Arizona, en jouant avec quelques-uns des meilleurs joueurs de la LNH, et de donner un spectacle à l’incroyable base de partisans des Coyotes », était-il écrit.