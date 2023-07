Lionel Messi et le nouveau visage du soccer nord-américain

« C’est un nouveau départ. » Le défenseur canadien de l’Inter Miami CF Kamal Miller pourrait aussi bien parler au nom du soccer nord-américain qu’à propos de la saison de son équipe, décevante jusqu’ici. Car si l’arrivée de Lionel Messi devrait se faire sentir rapidement à Miami, il ne passera pas inaperçu non plus partout ailleurs sur le continent.

L’Inter Miami CF n’a pas une très bonne saison 2023. Seulement cinq victoires en 22 parties. Ce n’était peut-être pas le scénario idéal pour l’ex-défenseur du CF Montréal Kamal Miller, qui a été envoyé en Floride en début de saison avec 1,3 million $US d’argent d’allocation générale contre Bryce Duke et Ariel Lassiter.

Mais Miller soupçonnait en débarquant à Miami au printemps que c’était probablement en anticipation de l’arrivée de Lionel Messi en MLS. Ce qu’il réalise maintenant, c’est que c’est tout le soccer nord-américain qui pourrait être transformé par celui qu’on surnomme la Pulga. « Son impact sur chacune des villes où il va jouer va être immense », dit-il. « Des gens qui n’ont jamais eu d’intérêt envers le soccer nord-américain vont allonger les billets verts pour venir le voir jouer. »

En français, on appellerait Lionel Messi le puceron, vu sa taille modeste et la capacité de ses feintes à irriter les joueurs adverses. Le fait que l’Inter Miami CF puisse aligner sur son onze partant dès cette semaine et pour les deux prochaines années Lionel Messi et son bon ami Sergio Busquets, signale un rehaussement forcé du calibre de jeu en MLS, ce qui devrait entraîner dans sa suite tout le soccer nord-américain.

Les défenseurs des 28 autres équipes de la MLS voudront mettre cette réputation à rude épreuve. Les coéquipiers de Messi à Miami ont intérêt à en faire autant, car il est venu en Amérique du Nord pour gagner, assure Kamal Miller, son nouveau coéquipier natif de Scarborough, en banlieue de Toronto.

« Bien des gens croient qu’il est venu ici pour s’installer paisiblement avec sa famille, mais ce n’est pas ce qu’il nous a dit dans le vestiaire. Il est venu ici pour gagner et il veut que nous donnions tous le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. » Et déjà, à l’occasion d’un premier entraînement d’équipe mardi matin, les joueurs semblaient vouloir en donner un peu plus qu’à l’habitude, note l’international canadien.

L’Europe se rapproche

Appelons ça l’effet de ruissellement appliqué au développement du soccer en Amérique du Nord. Avec un chouïa de chance, le Canada et le Québec seront aussi touchés par le phénomène Messi. Après tout, le CF Montréal devra lui aussi élever son jeu d’un cran, le jour où il affrontera l’Inter Miami.

La question de savoir si Messi sera sur le terrain quand ça se produira quelque part en 2024 reste en suspens. Comme la plupart de ses collègues, le joueur argentin n’est pas friand de gazon synthétique. Et s’il devait venir jouer à Montréal, on imagine mal comment l’accueillir autrement qu’en ouvrant les portes du Stade olympique. Les 19 619 sièges du stade Saputo seront probablement trop peu nombreux pour contenir tout l’intérêt que suscitent Leo et sa bande.

Qu’il joue à Montréal ou pas, l’ancien joueur du FC Barcelone aura quand même un impact sur les plus jeunes joueurs de soccer au Québec et ailleurs au Canada, Ils sont nombreux à rêver d’une carrière professionnelle en Europe. Soudain, c’est l’Europe qui vient pour ainsi dire à eux. Dans le contexte, rêver de percer en MLS devient un peu plus glorieux qu’il y a une semaine à peine.

La ligue nord-américaine de soccer professionnel devient même un tremplin plus crédible pour ces joueurs canadiens qui ont le talent suffisant pour jouer dans les ligues européennes.

Kamal Miller rêve lui aussi encore et toujours d’un transfert sur le Vieux Continent. Se frotter à celui que plusieurs qualifient de meilleur joueur de soccer au monde ne devrait pas nuire à son projet, au contraire. « L’Europe est toujours dans mes plans. Je vois mes coéquipiers de l’équipe nationale canadienne qui jouent là-bas et je veux faire la même chose. Peut-être que toute l’attention qu’on va recevoir maintenant va pousser les choses dans la bonne direction. »

C’est bon pour la MLS. C’est bon pour Kamal Miller. C’est certainement bon aussi pour tout le soccer nord-américain.

Le journaliste Alain McKenna est à Fort Lauderdale à l’invitation de la MLS et d’Apple.