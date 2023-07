Alcaraz conserve le premier rang mondial; Vondrousova se hisse en 10ᵉ position

L’Espagnol Carlos Alcaraz a maintenu le premier rang mondial du classement de l’ATP, lundi, après avoir défait le Serbe Novak Djokovic lors de la finale du tournoi de Wimbledon.

Après avoir remporté un premier titre majeur en carrière, au « All England Club », la Tchèque Marketa Vondrousova s’est hissée en 10e position du classement de la WTA.

Vondrousova a fait un bond de 32 rangs, du 42e au 10e échelon, après avoir battu la Tunisienne Ons Jabeur en deux manches de 6-4, 6-4, samedi. Âgée de 24 ans, La Tchèque est devenue la joueuse classée la plus loin et la première joueuse non classée parmi les têtes de série à remporter les grands honneurs à Wimbledon.

La victoire de 1-6, 7-6 (6), 6-4, 3-6, 6-4 d’Alcaraz marquait la troisième fois au cours des quatre derniers tournois majeurs que le titre masculin déterminait qui serait le joueur au sommet du classement.

En septembre dernier, aux Internationaux de tennis des États-Unis, Alcaraz était devenu le premier adolescent à prendre le premier rang du classement de l’ATP, après avoir vaincu Casper Ruud en finale. En janvier, aux Internationaux d’Australie, c’est Djokovic qui s’était assuré du sommet après avoir eu raison de Stefanos Tsitsipas.

Alcaraz, qui a fêté son 20e anniversaire de naissance en mai, et Djokovic, un vétéran de 36 ans, s’échangent le premier échelon depuis le début de la saison. L’Espagnol s’y retrouve pour une 29e fois.

« Il a prouvé qu’il est sans aucun doute le meilleur joueur au monde », a mentionné Djokovic après la finale.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est toujours le Canadien le mieux classé du circuit de l’ATP, au 12e rang, même s’il s’est incliné au premier tour pour un deuxième tournoi du Grand Chelem consécutif.

L’Ontarien Denis Shapovalov, qui a atteint le quatrième tour à Wimbledon, a grimpé de six places, jusqu’à la 23e position.

Éliminée lors des quarts de finale, la Polonaise Iga Swiatek aurait pu perdre son règne de 15 mois au sommet du classement de la WTA, mais la Biélorusse et deuxième joueuse au monde Aryna Sabalenka s’est inclinée en demi-finale.

L’Ukrainienne Elina Svitolina, qui a accédé aux demi-finales de Wimbledon seulement trois mois après avoir terminé son congé de maternité, est passée du 76e au 27e rang mondial.

L’Ontarienne Bianca Andreescu a fait une montée de six échelons, jusqu’au 44e, après avoir participé au troisième tour. La Québécoise Leylah Fernandez a quant à elle grimpé en 84e position, à la suite d’une défaite serrée au deuxième tour.