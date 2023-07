Avec Messi à Miami, la MLS veut séduire la planète «fútbol»

Interloquée, la foule s’est tue. Alors qu’elle scandait « Messi ! Messi ! », le propriétaire de l’Inter Miami CF Jorge Mas a brandi sur la scène un tout nouveau maillot rose. Son numéro : le 5. C’était pour Sergio Busquets. Le 10 de Lionel Messi allait suivre quelques instants plus tard, dans une mise en scène par moments improvisée qui était tout à l’image de la MLS.

Le milieu espagnol Sergio Busquets, ex-capitaine du FC Barcelone, où il a joué 18 saisons, a été servi aux fans en apéro. Le plat principal allait suivre. Mais le goût en bouche a surpris à peu près tout le monde présent dimanche au stade DRV PNK de Fort Lauderdale, au nord de Miami. Aucun des maillots aux couleurs de l’équipe portés par les spectateurs n’arborait un autre numéro que le 10 de Messi.

Tout un cadeau

« Aujourd’hui, c’est un cadeau que je fais à la ville qui a si bien su accueillir toute ma famille il y a de cela plusieurs années déjà », a précisé au micro le milliardaire Jorge Mas, dont le discours, comme presque toute la présentation d’ailleurs, a surtout eu lieu en espagnol.

C’était beau. C’était gros. Peut-être un peu trop gros pour être vrai. L’Inter Miami CF possède le plus petit stade de toute la MLS. Pour accueillir une foule trop grande maintenant que l’entraîneur-chef Gerardo « Tata » Martino – lui aussi nouvellement nommé, lui aussi un ancien du FC Barcelone – pourra inclure Messi et Busquets dans son onze partant, on a installé de toute urgence dans les coins entre les estrades déjà présentes des gradins temporaires empruntés au Grand Prix de Formule 1, qui a eu lieu tout près de là au début mai.

L’urgence n’est pas feinte : les deux nouveaux joueurs pourraient animer l’action sur le terrain aussi tôt que samedi prochain, dans le cadre d’un tout nouveau tournoi nord-américain appelé Leagues Cup. Ce tournoi met aux prises les équipes de la MLS et de la Liga MX mexicaine. Un peu plus et on incluait les équipes du Championnat canadien… L’Inter Miami entame la compétition en affrontant Cruz Azul, une équipe de Mexico.

À Miami dimanche soir, les nouveaux gradins sont toutefois demeurés vides un bon moment, le temps qu’un orage qui aura duré deux bonnes heures finisse par passer. Dans ce stade extérieur, les spectateurs n’ont à peu près que leur véhicule pour se protéger des intempéries. Heureusement, les éclairs et le tonnerre n’ont pas eu raison de leur bonne humeur, qu’on sentait plutôt mince une fois les nouveaux joueurs présentés.

Des musiciens étaient invités pour les divertir – le chanteur colombien Camilo et le collectif sud-américain Bresh. Leur performance a été repoussée à la fin de la soirée en raison de la météo. Ils n’ont pas eu droit à beaucoup d’intérêt de leur part, malgré l’effort et un volume sonore exagérés.

Croissance rapide

On a l’impression depuis le début de la saison que la ligue nord-américaine de soccer veut grandir plus vite qu’elle en est capable. Sa lucrative entente avec Apple pour la diffusion en ligne à peu près exclusive de tous ses matchs, survenue au début de l’année, lui permet de rêver. Apple TV commente les matchs dans trois langues : anglais, espagnol et français.

Il n’en faut pas plus pour que la MLS s’imagine en vitrine internationale du talent nord-américain. L’Inter Miami CF est tourné en bonne partie vers un public hispanophone qui transcende désormais les frontières de la Floride et des États-Unis, se rendant jusqu’en Argentine. À Montréal, le CF est le « club de foot ». À Miami, c’est le « club de fútbol ».

Peut-être la direction de l’équipe, qui compte dans ses rangs l’ancien joueur anglais David Beckham, a-t-elle aussi son regard tourné vers l’Europe ? Après tout, c’est lors d’un match amical entre l’Inter Miami et le FC Barcelone que Sergio Busquets a eu la piqûre pour les flamants roses… « Cette équipe m’a impressionné quand je suis venu ici jouer avec Barcelone l’année dernière », a d’ailleurs dit le joueur de 35 ans. « J’ai hâte d’apporter le succès et l’ambition que cette équipe mérite. »

Si l’Inter Miami CF peut représenter la MLS dans des parties amicales à l’étranger dans les prochaines années, ce ne sera pas la présence de Busquets ni de Messi qui ralentira ce processus…

Messi en famille

En débarquant à Miami, Lionel Messi devient d’ailleurs le joueur le plus réputé à joindre les rangs de la MLS depuis David Beckham, qui a joué pour le Galaxy de Los Angeles à partir de 2007, avant de fonder sa propre équipe en Floride.

« Nous sommes en train de construire une équipe très spéciale, alors vous m’excuserez si je suis un peu émotif en ce moment », a admis sur scène Beckham, juste avant que s’avance vers lui Lionel Messi, accompagné de sa conjointe, Antonela Roccuzzo, et de leurs trois garçons, Thiago, Mateo et Ciro.

L’aspect familial de la soirée n’est pas anodin : le soccer, après tout, est un sport familial. L’Inter Miami CF se présente comme une grande famille. Les gradins sont remplis de fans de tous les âges. Aux États-Unis, un des rares pays dans le monde où le soccer – ou football, ou fútbol – n’est pas le sport le plus pratiqué d’entre tous, la MLS a décidé de cibler les plus jeunes amateurs.

« Tout ça est arrivé si vite », a déclaré à son tour celui que la foule appelle Leo, qui se voulait quand même rassurant : « Je veux gagner. Nous sommes réunis ici pour récolter des victoires. »

Ça pourrait commencer samedi prochain.

Alain McKenna est à Fort Lauderdale à l’invitation de la MLS et d’Apple.