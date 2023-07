Messi rencontre ses nouveaux partisans de l’Inter Miami

Lorsque l’Inter Miami a commencé à mentionner qu’il serait l’équipe qui amènerait Lionel Messi en Major League Soccer (MLS), plusieurs personnes doutaient que ce jour arrive.

En fait, même le commissaire de la MLS, Don Garber, était de ces personnes. Et pourtant…

« Nous voici aujourd’hui avec un joueur qui, selon moi, est sans aucun doute un joueur générationnel, mais aussi le plus grand de tous les temps, a dit le commissaire. Il est passé par un processus décisionnel au cours des derniers mois, voire la dernière année, pour choisir sa prochaine destination. »

« Lorsque le meilleur joueur de tous les temps choisit la MLS, je crois que ça en dit long sur le statut de la ligue et où celle-ci se dirige pour les années à venir. »

Messi a rencontré ses nouveaux partisans à l’Inter Miami CF, dimanche, lors d’une soirée pluvieuse, au stade de l’équipe à Fort Lauderdale, lors d’un événement intitulé « Le Dévoilement » ou « La PresentaSíon », comme le surnomme le club.

Il se tenait un jour après que Messi, la MLS et l’Inter Miami eurent réglé les derniers détails de son contrat, qui s’étendra jusqu’à la fin de la saison 2025.

Au moment tant attendu, Messi est sorti de derrière un rideau, a fait quelques pas le long des installations mises pour l’occasion sur le terrain de l’Inter Miami et s’est dirigé vers David Beckham pour une accolade.

C’était fait, Messi était enfin arrivé et présenté aux partisans de son club.

« Je suis certain que nous allons vivre de nombreuses expériences merveilleuses », a déclaré l’athlète à la foule.

C’était le début d’une semaine chargée pour Messi avec son nouveau club. Sa première séance d’entraînement officielle doit avoir lieu mardi et, si tout se passe comme prévu, il jouera vendredi lors d’un match de la Coupe des Ligues contre Cruz Azul. Sergio Busquets devrait aussi faire ses débuts avec l’Inter Miami lors de ce match, puisque le milieu de terrain espagnol a officiellement signé son contrat avec l’équipe dimanche.

« C’est une opportunité spéciale et excitante que je suis très heureux de saisir », a déclaré Busquets, qui est âgé de 35 ans et qui a joué avec Messi chez le FC Barcelone.

Le champion du monde argentin, sept fois lauréat du Ballon d’Or en tant que meilleur joueur du monde pour une année donnée, rejoint le club qui totalise le moins de points en MLS (18) et qui est embourbé dans une série de 11 parties sans victoire (0-8-3).

L’Inter Miami CF a entamé la saison en gagnant ses deux premiers matchs ; depuis, il affiche un dossier de 3-14-3.

Le club a déjà annoncé que le contrat de Messi sera d’une durée de deux saisons et demie et que l’Argentin touchera entre 50 et 60 millions de dollars par an, soit une valeur totale de 125 à 150 millions de dollars en espèces.

« C’est génial », a lancé Tua Tagovailoa, le quart-arrière des Dolphins de Miami le mois dernier, lorsque Messi a annoncé qu’il rejoindrait la MLS et la formation floridienne.

« Nous avons une autre superstar. De grands noms ici à Miami. C’est bon pour la culture ici. »

Il y a déjà eu des accueils de grande envergure pour des stars qui se sont établis dans le sud de la Floride. En 2004, Shaquille O’Neal s’est rendu à l’aréna du Heat de Miami, de la NBA, dans un véhicule à 18 roues et a salué la foule en lançant des jets d’eau à l’aide d’un super-souffleur.

LeBron James et Chris Bosh ont été accueillis par le Heat en 2010 lors d’une fête au cours de laquelle environ 14 000 billets ont été réclamés en deux heures et où James a déclaré qu’il ne voulait « pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, pas six, pas sept » titres de champion.

Cette équipe du Heat a remporté deux championnats. L’Inter Miami CF a besoin de Messi pour mener à bien un changement radical, ne serait-ce que pour espérer se qualifier aux éliminatoires cette saison.

Si quelqu’un peut le faire, c’est bien Messi.

« C’est le meilleur joueur de soccer à n’avoir jamais foulé un terrain », a déclaré Josh Richardson, un garde du Heat.