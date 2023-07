Les Blue Jays complètent le balayage des D-backs

Danny Jansen a cogné un double de trois points en huitième manche et les Blue Jays de Toronto ont complété le balayage de leur série de trois matchs face aux Diamondbacks de l’Arizona en s’imposant 7-5, dimanche.

Santiago Espinal, Kevin Kiermaier, Vladimir Guerrero fils et Daulton Varsho ont aussi produit des points pour les Blue Jays (53-41), qui ont gagné un quatrième match d’affilée. Les Jays ont aussi remporté huit de leurs neuf dernières rencontres.

Le gérant des Blue Jays, John Schneider s’est dit heureux des succès de son équipe avec des coureurs en position de marquer.

« Vous avez vu le ballon-sacrifice [de Guerrero] ? Un simple ballon-sacrifice nous a donné les devants, puis il y a eu de vraiment bonnes présences au bâton de Whit [Merrifield] et de “Jano” [Jansen], qui a envoyé une balle tombante dans l’allée, a dit Schneider. Nous avons assisté à d’excellentes présences au bâton. »

Le lanceur partant Yusei Kikuchi a accordé deux points, dont un seul était mérité, sur deux coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers.

La victoire est allée au dossier du releveur Jay Jackson (2-0). Erik Swanson a étouffé la tentative de remontée des Diamondbacks en neuvième et a été crédité d’un deuxième sauvetage cette saison.

Ketel Marte a produit trois points à l’aide d’un double en début de neuvième manche pour les Diamondbacks (52-42), qui ont malgré tout encaissé un quatrième revers de suite.

Tommy Henry (5-2) a concédé trois points mérités sur sept coups sûrs et un but sur balles en quatre manches et un tiers. Scott McGough a été débité de quatre points mérités en relève.

En retard 2-0, les Blue Jays ont créé l’égalité en fin de deuxième manche. Espinal a poussé Whit Merrifield au marbre à l’aide d’un double, avant de lui-même marquer sur un simple de Kiermaier.

Les Blue Jays ont pris les devants en cinquième grâce à un ballon-sacrifice de Guerrero.

Le double de trois points de Jansen contre McGough a creusé l’écart en huitième. Varsho a permis à Jansen de croiser le marbre en frappant un simple aux dépens de Justin Martinez.

Ces points d’assurance ont été utiles. Mitch White a accordé trois buts sur balles en neuvième avant d’être remplacé par Swanson. Marte a réduit l’écart à 7-5 avec un double de trois points, mais Emmanuel Rivera a ensuite cogné un ballon, ce qui a mis fin à la rencontre.

Les Blue Jays avaient marqué deux points en huitième pour prendre les devants samedi, et cinq en septième, vendredi, pour rompre une égalité de 2-2.

« Je pense que si vous regardez l’approche de l’équipe et ce qui se produit dans ces situations, vous allez constater que nous nous retrouvons avec des comptes avantageux, a dit Jansen. C’est quelque chose sur lequel nous mettons l’accent. Nous voulons nous retrouver avec un compte de 2-0 puis tenter d’en profiter. »

« Je pense que tout le monde a réussi à contribuer, a-t-il ajouté. Du premier au neuvième frappeur, tout le monde a réussi à être agressif quand la balle était dans la zone des prises. »