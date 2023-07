Wout Poels gagne la 15e étape du Tour de France

Jonas Vingegaard a conservé ses 10 secondes d’avance au classement général du Tour de France, dimanche, tandis que le vétéran néerlandais Wout Poels a remporté la 15e étape en solitaire, au terme d’un périple difficile dans les Alpes, avec une arrivée au sommet.

Exactement une semaine après la victoire d’étape de son compatriote et coéquipier Michael Woods, le Québécois Hugo Houle a connu sa meilleure performance de l’édition 2023 du Tour.

Le cycliste de 32 ans de Sainte-Perpétue a complété la course au 13e rang, à cinq minutes 31 secondes de Poels. Avant cette 13e place, Houle avait offert sa meilleure prestation en se classant 20e lors de la troisième étape, le 3 juillet.

Woods a terminé en 67e place, à 27 : 52 du vainqueur tandis que Guillaume Boivin a complété l’étape au 135e rang, à 34 : 32 du sommet.

Avec sa performance, dimanche, Houle a grimpé de 14 places au classement cumulatif, passant de la 60e à la 46e position. Son retard sur Vingegaard est de 2h12 : 40.

Woods a glissé de six positions et occupe maintenant le 38e rang, à 1h48 : 31 du détenteur du maillot jaune. Boivin est demeuré au 126e échelon, avec un retard de presque quatre heures.

Poels, qui a fait partie d’une échappée matinale dimanche, a profité d’une montée courte mais très abrupte située juste avant l’ascension finale de sept kilomètres menant à la ligne d’arrivée, pour s’éloigner de ses rivaux.

Il a franchi la distance de 179 km entre les Gets les Portes du Soleil et Saint-Gervais Mont-Blanc en 4h40 : 45. Wout van Aert a terminé deuxième, à plus de deux minutes, et Mathieu Burgaudeau a complété le podium de l’étape, à exactement trois minutes du vainqueur.

« J’apprécie beaucoup ce moment. J’avais toujours rêvé de gagner une étape du Tour de France, a raconté Poels. J’ai beaucoup de plaisir avec Team Sky. Quelle belle expérience ! »

Engagés dans une lutte acharnée pour le maillot jaune depuis le début de la compétition, Vingegaard et Tadej Pogacar, double vainqueur du Tour, sont restés ensemble tout au long de la journée dans le groupe des principaux prétendants.

Pogacar a tenté un sprint à 900 mètres de la ligne d’arrivée pour distancer son rival, mais Vingegaard, le tenant du titre, s’est immédiatement mis dans sa roue et n’a pas perdu de temps.

« Je sentais que Jonas se sentait très bien et je savais que je n’arriverais pas à me détacher de lui, a dit Pogacar. La montée était trop facile. »

Leur duel reprendra lors du contre-la-montre de mardi, d’une distance de 22,4 km entre Passy et Combloux.

« Je connais bien ce parcours et je pense qu’il joue en faveur de mes habiletés », a dit Pogacar.

Lundi, les cyclistes profiteront de leur deuxième et dernière journée de congé depuis le début du Tour.