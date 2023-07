Carlos Alcaraz remporte le tournoi Wimbledon

Carlos Alcaraz avait dit qu’il souhaitait avoir une autre opportunité de se mesurer à Novak Djokovic. Il avait précisé que cela rendrait un triomphe aux Internationaux de Wimbledon encore plus spécial. Eh bien, Alcaraz a eu l’occasion d’affronter Djokovic. Et il l’a battu.

Alcaraz a fait fi d’un mauvais départ et accru la cadence en fin de match pour mettre un terme à la série de 34 victoires de Djokovic à Wimbledon en le battant 1-6, 7-6 (6), 6-1, 3-6, 6-4 au terme d’une finale passionnante et pleine de rebondissements, dimanche.

Ce faisant, Alcaraz a mérité un premier titre au All England Club et son deuxième trophée du Grand Chelem.

Alcaraz, numéro un mondial, a empêché Djokovic de remporter son huitième titre à Wimbledon, ce qui lui aurait permis d’y égaler un record, et de récolter un cinquième sacre consécutif sur le gazon londonien. Djokovic a également été privé d’un 24e titre en carrière en simple masculin à un tournoi majeur.

Au lieu que Djokovic, un Serbe de 36 ans, devienne le champion masculin le plus âgé de l’ère des professionnels à Wimbledon, Alcaraz, un Espagnol de 20 ans, est devenu le troisième plus jeune à triompher.

L’écart d’âge entre les deux est le plus important dans une finale masculine du Grand Chelem depuis 1974.

Alcaraz avait donc la jeunesse de son côté, ce qui était également le cas, évidemment, lorsqu’ils ont croisé le fer aux Internationaux de France, le mois dernier.

À cette occasion, le duel avait été extraordinaire pendant deux sets, avant qu’Alcaraz ne soit victime de crampes et ne s’éteigne. Cette fois-ci, il a eu l’endurance et les coups nécessaires pour venir à bout de Djokovic.

Alcaraz est plus rapide et capable d’une plus grande puissance — services à environ 210 km/h, coups droits à plus de 160 km/h — mais Djokovic est doté d’une abondance de talent et d’une grande mémoire musculaire. Il est passé par là, et l’a fait, d’une manière dont Alcaraz, pour l’instant, ne peut que rêver.

Mais si cette victoire par une journée venteuse et nuageuse sur le court central, où Djokovic s’était incliné pour la dernière fois en finale en 2013, est une indication, Alcaraz est sur le point d’accomplir beaucoup de choses lui-même.

Tout cela est relativement nouveau pour l’Espagnol : la 35e finale du Grand Chelem de Djokovic, un record, était la deuxième pour Alcaraz.

Pourtant, c’est Alcaraz qui a remporté un mini chef-d’oeuvre de 32 points en 25 minutes pour éventuellement s’emparer du troisième set.

Et c’est Alcaraz qui a pris les devants pour de bon en réalisant un bris pour se donner une avance de 2-1 dans le cinquième set grâce à un passing du revers gagnant.

Djokovic, qui est tombé pendant le point mais s’est rapidement relevé, a réagi en frappant sa raquette contre le poteau du filet. Il a détruit son équipement et s’est vu infliger une violation de code par l’arbitre de chaise Fergus Murphy.

Les deux joueurs joueront pendant 24 minutes supplémentaires, portant le total à plus de quatre heures et demie, mais Alcaraz n’a jamais cédé, n’a jamais abandonné. Et c’est Alcaraz, et non Djokovic, qui a reçu le trophée emblématique.