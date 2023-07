Djokovic sera du quart de finale à Wimbledon

Malgré la perte d’une manche, Novak Djokovic s’est qualifié lundi pour un quatorzième quart de finale à Wimbledon, où Carlos Alcaraz a réussi haut la main le test Matteo Berrettini.

Djokovic, deuxième joueur mondial, a fait un pas de plus vers un 24e titre du Grand Chelem en battant le Polonais Hubert Hurkacz (18e ) 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7, 6-4 au terme d’un match interrompu la veille par le couvre-feu.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis senti si impuissant en retour de service », a commenté le Serbe de 36 ans, reconnu comme le meilleur relanceur du circuit. Son adversaire lui a, en effet, infligé 33 as et a servi ses premières balles à la moyenne de 207 km/h. Mais Djokovic lui a pris l’unique jeu de service perdu de tout le tournoi, pour prendre l’avantage dans la quatrième manche et rester invaincu sur le Court central de Wimbledon depuis 10 ans, depuis sa défaite en finale face à Andy Murray le 7 juillet 2013.

Alors qu’il était l’un des seuls joueurs à avoir atteint les huitièmes de finale sans être touché par les perturbations du programme liées à la pluie des trois premiers jours, Djokovic devra, cette fois, enchaîner avec son quart dès mardi contre Andrey Rublev (7e). Ce sera le 56e quart de finale en tournoi majeur pour le joueur serbe.

Alcaraz haut la main

Son principal adversaire, Carlos Alcaraz, qu’il ne peut affronter qu’en finale, s’est hissé pour la première fois en quarts de finale à Wimbledon en faisant grande impression pour dominer le puissant Berrettini (38e), finaliste en 2021. Le numéro 1 mondial s’est imposé 3-6, 6-3, 6-3, 6-3.

Preuve de sa supériorité, il n’a perdu son service qu’une fois, dans la première manche, puis n’a eu à défendre qu’une seule balle de bris, dans la deuxième. Au contraire, il a obtenu 16 balles de bris sur le service de Berrettini, pourtant l’une de ses principales armes, et en a concrétisé quatre. « Je voulais vraiment arriver en quarts après avoir perdu en huitièmes de finale l’an dernier. Mais maintenant, j’en veux plus ! » a-t-il lancé.

Son prochain adversaire sera le Danois Holger Rune (6e), vainqueur du Bulgare Grigor Dimitrov.

Eubanks en invité vedette

En revanche, pour Christopher Eubanks (43e), ce sera une première multifacette. Car l’Américain de 27 ans qui n’avait jamais joué à Wimbledon, ni franchi le deuxième tour d’un tournoi du Grand Chelem, ni battu un joueur du sommet du palmarès s’est offert une victoire contre le cinquième joueur mondial, Stefanos Tsitsipas, pour atteindre les quarts londoniens.

« J’ai l’impression de vivre un rêve, c’est dingue. […] C’est surréaliste, je n’arrive pas à y croire », a admis Eubanks après sa victoire 3-6, 7-6 (7/4), 3-6, 6-4, 6-4.

Il affrontera pour une place dans le dernier carré le numéro 3 mondial, Daniil Medvedev, qui se découvre une capacité à bien jouer sur gazon. « Je ne suis pas à fond sur les statistiques, mais Wimbledon est de loin mon pire tournoi du Grand Chelem en termes de tours. J’espère maintenant faire mieux qu’à Roland-Garros », a lancé le Russe qui menait 6-4, 6-2 lorsque Lehecka (37e) a abandonné en raison d’une blessure au pied.

Sur la terre battue parisienne, Medvedev a pour meilleur résultat un quart de finale en 2021. Il avait atteint les huitièmes de finale à Wimbledon en 2021 et avait été interdit de tournoi en 2022 en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Chez les femmes

Du côté féminin, la tenante du titre, Elena Rybakina (3e), a bénéficié de l’abandon de Beatriz Haddad (13e) en raison de douleurs dorsales dès la première manche, alors que la Kazakhe menait 4-1. Elle retrouvera en quarts son adversaire de la finale 2022, la Tunisienne Ons Jabeur (6e), qui a dominé la double lauréate tchèque Petra Kvitova (9e) 6-0, 6-3.

L’autre quart du bas du tableau opposera Aryna Sabalenka (2e) à Madison Keys (18e). La Biélorusse a expédié la Russe Ekaterina Alexandrova (22e) 6-4, 6-0 en 71 minutes pour retrouver les quarts, comme en 2021, où elle s’était hissée jusqu’aux demies. L’Américaine a arraché la qualification à la Russe Mirra Andreeva (102e) 3-6, 7-6 (7/4), 6-2.