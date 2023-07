Leylah Fernandez et Taylor Townsend s’inclinent en double à Wimbledon

Pour une deuxième fois cette semaine, la Française Caroline Garcia s’est interposée dans le parcours de la Québécoise Leylah Fernandez aux Internationaux de tennis de Wimbledon.

Dans un match de deuxième ronde du double féminin, dimanche, Fernandez et sa partenaire américaine Taylor Townsend ont baissé pavillon en trois manches contre Garcia et la Brésilienne Luisa Stefani, qui l’ont emporté 6-4, 6-7 (6), 6-3, en deux heures 15 minutes.

Jeudi, au deuxième tour du simple féminin, Fernandez avait subi un revers crève-coeur en trois sets face à Garcia, une joueuse classée cinquième au monde en simple mais seulement 88e en double.

L’élimination de Fernandez et Townsend survient moins d’un mois après leur qualification à la finale du double aux Internationaux de France, le 11 juin dernier. Elles avaient alors perdu en trois sets contre le tandem formé de la Chinoise Wang Xinyu et de la Taïwanaise Hsieh Su-Wei.

Dimanche, les deux Nord-Américaines, classées sixièmes têtes de série du tableau du double féminin, ont fait face à seulement trois balles de bris, mais n’en ont sauvé qu’une seule.

Fernandez et Townsend, qui ont effacé une balle de match lors du bris d’égalité du deuxième set, ont perdu leur service lors du cinquième jeu de la manche initiale, et lors du deuxième jeu du troisième set.

Après ce bris de service en troisième manche, Garcia et Stefani n’ont concédé que deux points à leur service le reste du match, et aucun lors de leurs trois derniers jeux au service.

Fernandez et Townsend ont par ailleurs été incapables de convertir leurs quatre chances de bris, dont une lors du sixième jeu du premier set qui leur aurait permis de revenir à service égal.

Fernandez et Townsend ont conclu le duel avec trois as et cinq doubles fautes. Elles ont réussi 65 pour cent de leurs premiers services et gagné 73 pour cent des points après avoir logé leur première balle en jeu. Dans ces deux catégories, Garcia et Stefani ont mieux fait que leurs rivales, avec des taux de réussite de 72 pour cent et 81 pour cent, respectivement.

Fernandez est également inscrite au double mixte, en compagnie du Néerlandais Wesley Koolhof, et doit jouer son match de premier tour plus tard dimanche.

Par ailleurs, peu de temps après la défaite de Fernandez, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et son partenaire Rohan Bopanna, de l’Inde, ont subi l’élimination en première ronde du double mixte face à Ivan Dodig, de la Croatie, et Latisha Chan, du Taïpei chinois, qui l’ont emporté 6-7 (5), 6-3, 6-4.

Cet après-midi, sur le court numéro 2, l’Ontarien Denis Shapovalov tente de se qualifier aux quarts de finale du simple masculin alors qu’il affronte le Russe Roman Safiullin.