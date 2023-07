Andreescu s’incline au 3e tour à Wimbledon

L’Ontarienne Bianca Andreescu a offert une solide opposition, mais elle a finalement rendu les armes devant la Tunisienne Ons Jabeur lors d’un duel de troisième tour à Wimbledon, samedi.

Jabeur, sixième tête de série, est revenue de l’arrière pour s’imposer 3-6, 6-3, 6-4.

Andreescu, 50e au monde et championne des Internationaux des États-Unis en 2019, en était à un troisième match en autant de jours, après que la pluie eut chamboulé le calendrier à l’All England Club au cours de la semaine.

La pluie a de nouveau joué les trouble-fêtes lorsque le duel entre Andreescu et Jabeur a été interrompu à mi-chemin du troisième set à cause d’une autre averse, la deuxième de la journée, au moment où la Canadienne menait 3-2, à service égal.

Le match a repris après une interruption de 50 minutes, le temps de fermer le toit au-dessus du court central.

Jabeur a brisé le service d’Andreescu pour prendre les commandes 5-4 en manche ultime. La finaliste du tournoi en 2022 a ensuite fermé les livres dès sa première occasion, grâce à un as.

« Je dois remercier la pluie pour avoir eu l’occasion de parler à mon entraîneur et d’avoir une meilleure perspective du match », a raconté Jabeur.

« Je ne crois pas avoir joué mon meilleur tennis, a-t-elle ajouté. Je voulais être plus agressive et jouer mon jeu. Mais j’affrontais une championne en Grand Chelem. Elle est une grande championne et elle m’a compliqué la tâche. »

Il s’agissait du deuxième duel entre Andreescu et Jabeur. En 2021 à Montréal, elles s’étaient affrontées en huitièmes de finale à l’Omnium Banque Nationale, et Jabeur était venue de l’arrière pour mériter une victoire en trois manches de 6-7 (5), 6-4, 6-1, après environ 2 h 30 minutes d’action.

Andreescu avait passé 4 h 42 minutes sur le terrain lors des deux premiers tours. Son duel contre Jabeur a officiellement duré 1 h 48.

« Il y a beaucoup de positif. J’avais presque perdu hier. C’était spécial d’avoir l’occasion de revenir jouer aujourd’hui et de jouer sur le court central contre une des meilleures joueuses au monde », a dit Andreescu.

« Je suis déçue du résultat, mais je peux être fière de moi », a-t-elle ajouté.

Jabeur s’était montrée beaucoup plus expéditive. Lors de son match de premier tour, mardi, elle avait défait la Polonaise Magdalena Frech en 76 minutes. Puis, vendredi, elle n’avait donné aucune chance à la Chinoise Zhuoxuan Bai, qu’elle a écrasée 6-1, 6-1 en 45 minutes.

C’était la première fois de sa carrière qu’Andreescu atteignait le troisième tour en simple à Wimbledon.

Au quatrième tour, Jabeur affrontera la Tchèque Petra Kvitova, double championne à Wimbledon, qui a défait la Serbe Natalija Stevanovic, une joueuse issue des qualifications, 6-3, 7-5, dans un match disputé sur le court numéro 2 et qui a été interrompu à cause de la pluie tard au deuxième set pendant environ deux heures.

Selon l’horaire préliminaire, Andreescu devait aussi participer à un match de double mixte en compagnie du Néo-Zélandais Michael Venus, samedi, mais il a été reporté.

Également en double mixte, la Lavalloise Leylah Fernandez et son partenaire de jeu Wesley Koolhof, des Pays-Bas, ont eu le temps de commencer leur match, mais celui-ci a été suspendu. Le même sort a été réservé au match de double mixte qu’a entamé la Canadienne Gabriela Dabrowski, qui fait équipe avec Rohan Bopanna, de l’Inde.

Par ailleurs, en simple masculin, Denis Shapovalov doit jouer son match de quatrième tour contre le Russe Roman Safiullin sur le court numéro deux, dimanche.