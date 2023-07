Après un accident de parcours, le CF Montréal a l’occasion de se ressaisir à domicile

Le CF Montréal a réussi à faire du stade Saputo un endroit difficile où jouer cette saison, mais après un petit accident de parcours, l’équipe a devant elle une autre occasion de confirmer cette réputation.

Intraitable devant les siens depuis plus de deux mois, le Bleu-blanc-noir a offert une performance sans éclat la semaine dernière. Il a d’ailleurs vu sa séquence record de six victoires par jeu blanc à domicile s’arrêter après s’être incliné 1-0 contre le New York City FC, une formation qui n’avait toujours pas gagné à l’étranger cette saison.

Le club montréalais a cependant l’occasion de se reprendre en accueillant Atlanta United (8-5-8) au stade Saputo, samedi soir. Mais ça ne sera pas nécessairement facile.

Ce n’est pas que l’équipe d’Atlanta soit dangereuse sur les terrains adverses, alors qu’elle n’a signé qu’un seul gain en 10 matchs en pareille situation (1-4-5), mais c’est plutôt qu’elle marque des buts à profusion cette saison.

Atlanta United a inscrit 39 buts depuis le début de la campagne, ce qui le place à égalité au deuxième rang de la MLS à ce chapitre, derrière le Crew de Columbus. Il roule à un régime de deux buts par match à ses neuf dernières sorties.

Le Grec Giorgos Giakoumakis a déjà touché la cible à 10 reprises en 2023 et il est appuyé de la jeune sensation argentine de 22 ans Thiago Almada, qui trône à égalité au sommet de la MLS avec 10 passes décisives, en plus d’avoir fait mouche en huit occasions.

« Atlanta est une très bonne équipe qui compte sur beaucoup de joueurs avec plusieurs bonnes qualités individuelles, a analysé l’entraîneur-chef Hernan Losada. C’est une équipe qui investit constamment plusieurs millions de dollars pour être aspirante de la coupe MLS. Ce sera un match compliqué, mais nous devons rebâtir cette réputation d’être difficile à affronter à domicile. »

Ne pas glisser hors du portrait des séries

Le CF Montréal (8-10-2) n’a pas obtenu ses succès devant ses partisans par chance. L’énergie de la foule a donné des ailes aux joueurs, qui ont répondu en remportant sept des neuf matchs de MLS dans la métropole et deux autres en Championnat canadien.

L’équipe n’a alloué que deux buts en 10 parties au stade Saputo, toutes compétitions confondues, et elle a montré qu’elle pouvait tenir tête à une puissance de la MLS lorsqu’elle a freiné à 10 la série de matchs sans défaite du Nashville SC, il y a deux semaines.

Installé au septième échelon de l’Association Est, Atlanta United n’a aucun point à donner à des adversaires directs. Le Bleu-blanc-noir est dans la même situation. Seulement neuf points séparent les formations aux 7e et 13e places et avec une défaite, les Montréalais pourraient glisser hors du portrait des éliminatoires.

« Tout est congestionné dans l’Est alors tu peux grimper et descendre au classement en un clin d’oeil. Que ce soit par une victoire ou par une nulle, tous les points sont importants, surtout dans le dernier droit de la saison. Nous devons simplement amasser le plus de points possible pour rester dans le top 8 », a exprimé le milieu de terrain Bryce Duke.

À la suite de leur affrontement contre Atlanta United, les hommes de Losada disputeront une semaine de deux matchs contre des équipes qui sont tout juste derrière eux au classement de l’Est, soit le Fire de Chicago, mercredi, et le Charlotte FC, samedi prochain.

« C’est toujours important de gagner, mais si tu n’es pas en mesure de le faire, tu ne dois surtout pas perdre, a insisté Losada. Mais la saison ne se termine pas après cette série de trois parties. Il y aura encore beaucoup de points à aller chercher et encore beaucoup de matchs à disputer. Plusieurs équipes seront dans le portrait des éliminatoires. C’est pour ça que la MLS est une grande compétition. Ça va être serré jusqu’à la fin. »

L’entraîneur-chef a déclaré qu’il ne pouvait pas dire quand le nouvel attaquant du CF Montréal, Kwadwo Opoku, arrivera au pays. Il a ajouté que le cas de Mathieu Choinière, blessé à la cheville contre Nashville, était incertain en vue du duel face à Atlanta United. Lassi Lappalainen sera absent et le capitaine Samuel Piette devrait être de retour dans la formation après plus de trois mois d’absence.