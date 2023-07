Veilleux succède à Roy au poste d’entraîneur-chef des Remparts de Québec

Éric Veilleux est conscient qu’il aura de grands souliers à chausser en remplaçant Patrick Roy derrière le banc des Remparts de Québec la saison prochaine. Mais ça ne semble pas l’effrayer outre mesure.

Veilleux a été confirmé dans son nouveau poste jeudi, à l’occasion d’une conférence de presse qui s’est déroulée à Québec et qui a été retransmise sur les réseaux sociaux du club. Il était flanqué pour l’occasion du nouveau directeur général de l’organisation, Simon Gagné.

Gagné n’a pas précisé les détails de l’entente, se limitant à dire qu’elle cadrait « dans un plan de cinq ans ». Il a ajouté que le candidat qu’il avait retenu devait répondre à des critères très importants.

« Il fallait qu’il soit un entraîneur passionné, qu’il ait le désir de gagner, qu’il soit un homme de famille, un bon communicateur, qui soit capable de parler aux jeunes joueurs de la nouvelle génération. Éric cadrait exactement avec tout ça », a résumé l’ex-joueur étoile des Flyers de Philadelphie.

Veilleux occupait jusqu’à la saison dernière un poste d’entraîneur adjoint chez le Crunch de Syracuse, le club-école du Lightning de Tampa Bay dans la Ligue américaine de hockey (AHL). Sa décision de retourner dans les rangs juniors, plutôt que de demeurer chez les professionnels, en a fait sourciller plus d’un. Veilleux a rapidement expliqué les motifs de sa décision.

« J’ai adoré mon passage comme entraîneur adjoint de Ben (Benoît Groulx) chez le Crunch, sauf que je voulais redevenir entraîneur-chef. Toute chose arrive pour une raison. »

À (re)lire Les Remparts perdent Patrick Roy et Jacques Tanguay

Après avoir pris contact avec lui il y a trois semaines, Gagné a indiqué qu’il avait de nouveau discuté avec Veilleux à quelques reprises et senti immédiatement que le courant passait entre eux.

Veilleux, qui est âgé de 51 ans, a cependant indiqué qu’il avait aussi été approché par une autre équipe, sans en dire davantage. Le défi de remplacer Roy, qui a quitté ses fonctions après la conquête de la coupe Memorial le mois dernier, était tout simplement trop attrayant.

« C’est certain que Patrick a accompli d’énormes et de très belles choses ici avec les Remparts, et ailleurs également. Ce sont de gros souliers [à chausser], mais je suis qui je suis — le hockey m’a amené à connaître une belle carrière jusqu’à maintenant. »

Il s’agit donc d’un retour aux sources pour Veilleux, qui a dirigé les Cataractes de Shawinigan et le Drakkar de Baie-Comeau entre 2006 et 2014, de même que les Mooseheads de Halifax en 2018-2019. Il a d’ailleurs remporté la Coupe Memorial avec les Cataractes en 2012.

Entre ses deux séjours dans la LHJMQ, Veilleux fut entraîneur adjoint des Admirals de Norfolk, dans l’AHL, de 2014 à 2016, et entraîneur-chef du Rampage de San Antonio, de 2016 à 2018.

Il est retourné dans les rangs professionnels en 2019, après avoir accepté l’offre du Crunch.

Veilleux héritera à Québec d’un club en reconstruction, et il a prévenu que les amateurs de la Vieille-Capitale devront être patients avec l’équipe.

« Ce sera un défi. J’ai déjà vécu une situation similaire auparavant ; j’ai quand même passé sept ans à Shawinigan. Toutes les équipes ont un certain cycle, chaque équipe fonctionne à sa façon, a-t-il mentionné. Évidemment, de la façon dont on va jouer, est-ce que les résultats seront toujours là ? Je ne le sais pas.

« Mais je ne veux pas parler du début de la saison, à savoir si ce sera difficile ou non. Je ne pense pas que c’est le bon moment présentement. Ceci étant dit, quand ça va arriver [les séries de défaites], je suis certain que vous allez m’en parler », a-t-il conclu en s’esclaffant.

Par ailleurs, Gagné a indiqué que le processus d’embauche des adjoints de Veilleux est déjà lancé, et il a bon espoir de pouvoir dévoiler l’ensemble du personnel d’entraîneurs des Remparts « d’ici la semaine prochaine ».

La formation de la LHJMQ vient tout juste de décrocher la coupe Memorial, trophée remis à la meilleure équipe de la Ligue canadienne de hockey, pour la troisième fois de son histoire, après 2006 et 1971.

Les Remparts étaient du même coup devenus la première équipe à remporter le trophée Gilles-Courteau, remis à l’équipe championne de la LHJMQ, et la coupe Memorial au cours d’une même saison depuis les Huskies de Rouyn-Noranda en 2019.