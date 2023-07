Denis Shapovalov et Bianca Andreescu l’emportent au tournoi de Wimbledon

Le Canadien Denis Shapovalov a pris la mesure du Français Grégoire Barrère 6-3, 6-4 et 7-6 (7) au deuxième tour du tableau de simple masculin, jeudi, à Wimbledon.

Shapovalov, la 26e tête de série du tournoi, a mis une heure et 52 minutes pour sceller l’issue de la rencontre. Il affrontera au prochain tour le Britannique Liam Broady.

L’Ontarienne Bianca Andreescu a pour sa part gagné son match de premier tour 6-3, 3-6 et 6-2 contre la Hongroise Anna Bondar. La représentante de l’unifolié, 50e au monde, aura rendez-vous avec l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (26e) au tour suivant.

La journée a été moins agréable pour les autres Canadiens.

Milos Raonic, de Thornhill, en Ontario, a perdu 6-4, 7-6 (4), 6-7 (4) et 6-4 contre la 16e tête de série, l’Américain Tommy Paul, au deuxième tour.

De son côté, la Québécoise Leylah Annie Fernandez a plié l’échine 3-6, 6-4 et 7-6 (6) devant la Française Caroline Garcia au deuxième tour.

De nombreux matchs ont été interrompus ou reportés en début de tournoi à cause des soubresauts de Dame Nature au All England Club.

L’Ontarienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu serbe Aleksandra Krunic doivent disputer leur match de premier tour en double féminin un peu plus tard aujourd’hui contre l’Américaine Lauren Davis et la Hollandaise Rosalie Van Der Hoek.