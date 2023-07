Des matchs ratés en raison d’un logiciel capricieux adopté par Soccer Québec

Un début de saison reporté et des matchs ratés par des joueurs pris dans les méandres d’un nouveau logiciel capricieux. Ce n’était pas le virage numérique souhaité par Soccer Québec, qui appelle à la patience les quelque 170 000 joueurs de ballon rond de la province, le temps de corriger la situation.

Ce printemps, la Ligue de développement provinciale, qui regroupe des équipes de joueurs âgés de 13 et de 14 ans parmi les meilleurs dans la province, a dû retarder de quelques semaines son ouverture officielle. Le logiciel censé produire le calendrier des matchs n’arrivait pas à le faire. Des associations régionales ont aussi dû se rabattre sur d’autres méthodes pour programmer leurs tournois d’ouverture de saison. Ces tournois sont importants puisqu’ils aident les associations à collecter des fonds essentiels à leur financement.

Pour paraphraser dans un langage pouvant être publié dans un journal les expressions utilisées par plusieurs intervenants interrogés à ce sujet par Le Devoir ces derniers jours, la saison 2023 de soccer au Québec s’est amorcée dans de la grosse boue.

« Il y a beaucoup de frustration », constate Alex-Raymond Maguisset, le directeur sportif du Celtix Haut-Richelieu, l’association de soccer de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. « L’inscription des joueurs, la gestion des terrains, l’assignation des arbitres, c’est très compliqué. »

Une bonne partie du problème est que le nouveau logiciel qu’a voulu adopter d’un seul coup Soccer Québec, l’organisme qui chapeaute les 18 associations régionales et les centaines d’équipes de soccer du Québec, n’a pas été conçu pour le soccer. On voit dans les expressions utilisées qu’il a été pensé d’abord et avant tout pour le hockey, indique Alex-Raymond Maguisset.

En effet. Il n’y a pas de « pointeur » au soccer. Ni de cahier d’équipe. Mais il y a une suspension automatique après une accumulation de cartons jaunes, et un onze partant doit être soumis à l’arbitre sous la forme d’une feuille de match qui n’est signée qu’à la fin, pas au début de la rencontre. Idéalement, la plateforme Spordle aurait tenu compte de tout ça avant que des pelouses partout au Québec n’accueillent leurs premiers souliers cramponnés.

Dans l’ombre du hockey

Soccer Québec admet « avoir mal paru cette année », en raison de l’implantation un peu trop rapide de sa nouvelle plateforme logicielle, appelée Spordle.

« Nous avons sous-estimé l’envergure qu’un tel changement pouvait apporter », admet au Devoir le directeur général de Soccer Québec, Olivier Plante. En plus d’un logiciel mal adapté aux caractéristiques du sport pourtant le plus joué au pays, Soccer Québec a vu plusieurs administrateurs quitter l’organisation ces derniers mois, y compris les principaux responsables de sa mise en place en remplacement du logiciel précédent, appelé PTS.

Le soccer québécois fait aussi face à une pénurie inédite de personnel, notamment du côté de l’arbitrage, qui complique l’organisation d’événements d’envergure, tels des tournois. Comme si ce n’était pas suffisant, la météo et les feux de forêt ont aussi forcé l’annulation de près d’un millier de parties à travers le Québec ces dernières semaines.

« On sait que plusieurs associations de soccer ont besoin de ces tournois pour assurer une partie de leur financement », dit Olivier Plante. « Nous avons mis en place des groupes de travail pour décortiquer les différents problèmes. Notre objectif est qu’aucun tournoi ne soit annulé. »

Lourdeur et résistance

Dans un futur pas très loin, les joueurs et leurs parents, entraîneurs, gérants et arbitres n’auront besoin que d’une seule application pour tout ce qui touche à leurs activités sportives, que ce soit le soccer, mais aussi le baseball, le hockey, et quoi encore.

C’est l’idée qui a mené Spordle, l’entreprise de Boisbriand qui a créé la plateforme éponyme, à racheter le logiciel utilisé jusque-là par Soccer Québec. Spordle est utilisé par diverses fédérations sportives ailleurs au Canada.

Récupérer la banque de données de PTS devait l’aider à créer cette fameuse plateforme unifiée. « Pour la première fois de notre histoire, on a fait face à beaucoup de résistance », admet le patron de Spordle, Lyno T. Côté. Le soccer est un monde de bénévoles encadrés par quelques employés permanents seulement. Les associations régionales ont beaucoup plus de liberté que l’organisme central – c’est assez unique parmi les fédérations sportives au Canada, dit M. Côté.

« Chaque fois qu’on produisait un nouveau module, on trouvait une association régionale qui voulait faire les choses différemment — tout ça a multiplié les retards. »

Objectif 2024

Le p.-d.g. de Spordle persiste quand même : parce que le logiciel utilisé avant par Soccer Québec présentait notamment des risques de sécurité importants, le changement était plus que nécessaire. Les problèmes rencontrés par les utilisateurs de Spordle seront corrigés et sa mise à jour d’ici 2024 devrait même comporter un volet mobile grâce auquel les joueurs, entraîneurs et arbitres recevront des alertes quand ils ont un match à venir.

« Ça a été très difficile, mais on s’en va dans la bonne direction », résume Lyno T. Côté.

Chez Soccer Québec, l’objectif est plus terre à terre. L’organisme souhaite terminer sans faute technique additionnelle la saison en cours. On compte ensuite s’assurer que tout sera prêt pour la saison 2024.

Ce sont des centaines d’employés et de bénévoles qui en souhaitent tout autant. Car si Soccer Québec se remet plutôt bien de ce premier faux pas, tout le monde sait très bien ce qui se produit quand on reçoit un deuxième carton jaune durant la même partie…