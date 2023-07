Raonic défait Novak et signe sa première victoire à Wimbledon depuis 2019

La pluie a de nouveau perturbé le déroulement des matchs aux Internationaux de tennis de Wimbledon lors de la troisième journée du tournoi sur gazon, mercredi, et des militants écologistes ont également interrompu deux duels.

Les averses intermittentes de mercredi ont contraint à suspendre à deux reprises les matchs sur les courts extérieurs, tandis que le jeu dans les stades principaux a également été interrompu pendant un court laps de temps en raison de la météo défavorable.

Deux manifestants de « Just Stop Oil » ont été arrêtés après avoir perturbé un match en courant sur le court 18 et en jetant des confettis orange sur le gazon, avant d’être emmenés par la sécurité.

Le match du premier tour entre Grigor Dimitrov et Sho Shimabukuro a ainsi été interrompu au début du deuxième set, et la pluie est arrivée avant que les confettis aient pu être enlevés.

Le match a repris avec les autres après le retard dû à la pluie. Les deux manifestants ont été arrêtés « pour suspicion d’intrusion aggravée et de dommages criminels », a déclaré le All England Club dans un communiqué.

Quelques heures plus tard, lors du match suivant sur le même terrain, un autre homme représentant la même organisation a également jeté des confettis orange sur la pelouse avant que des agents de sécurité ne l’arrêtent et ne l’escortent hors du terrain.

« Évidemment, ce n’est pas agréable », a déclaré Dimitrov après avoir remporté son match en trois sets.

« En fin de compte, il n’y a pas grand-chose à faire. Je pense que tout le monde a fait son travail aussi vite que possible. La pluie s’annonçait, alors j’ai eu un peu de chance de sortir du court et d’avoir un peu de temps pour me ressaisir et oublier le tout. »

Wimbledon a renforcé sa sécurité en coordination avec la police londonienne et d’autres agences en vue du tournoi de cette année, en partie à la suite des protestations qui ont eu lieu sur d’autres sites sportifs majeurs en Grande-Bretagne cette année.

La pluie avait déjà provoqué un retard important dans les matchs après les deux premiers jours, et seuls huit rencontres ont été achevées mardi. Plusieurs matchs prévus sur les courts extérieurs mercredi ont été reportés à jeudi.

Seuls le Court central et le court numéro un du All England Club sont couverts.