24 courses de Formule 1 en 2024

Le Grand Prix de Formule 1 du Canada se déroulera du 7 au 9 juin 2024, a révélé la série reine du sport automobile en dévoilant son calendrier en vue de la prochaine saison mercredi.

« Les 24 étapes de la saison 2024 permettront de faire un grand pas vers la régionalisation du calendrier », a écrit la F1 sur son compte Twitter officiel, en y ajoutant le calendrier de la saison prochaine.

Mais ce ne sera visiblement pas le cas du Grand Prix du Canada, une escale nord-américaine insérée entre deux épreuves présentées en sol européen.

Le Grand Prix du Canada sera la neuvième manche de la saison, et aura lieu une semaine après le Grand Prix Monaco. Le Grand Prix d’Espagne succédera à l’épreuve montréalaise, du 21 au 23 juin.

Soucieuse de son empreinte écologique, la F1 a déjà mis sur pied un plan dans l’objectif d’atteindre la carboneutralité d’ici 2030, et pour y parvenir la série envisage de nombreuses avenues — dont la régionalisation du calendrier, afin de réduire les distances parcourues pendant le championnat.

Pour sa part, le promoteur du Grand Prix du Canada, François Dumontier, a toujours été clair quant à ses intentions de préserver la course montréalaise au début du mois de juin, notamment à cause des réalités climatiques canadiennes.

« Nous voulons rendre le spectacle mondial de la Formule 1 plus respectueux de l’environnement et plus agréable pour le personnel qui consacre une grande partie de son temps à notre sport. Stefano Domenicali et son équipe ont fait un excellent travail pour à la fois insérer de nouveaux sites passionnants sur les marchés émergents pour la Formule 1 et rester fidèles au long et remarquable héritage de ce sport », a déclaré Mohammed Ben Sulayem, le président de la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

Le Grand Prix du Canada n’est toutefois pas la seule anomalie relevée au calendrier de 2024.

Tout d’abord, la saison se mettra en branle avec deux courses présentées le samedi. Le Grand Prix du Bahreïn donnera le coup d’envoi à la campagne le 2 mars, et sera suivi une semaine plus tard du Grand Prix d’Arabie saoudite.

Puis, le Grand Prix de Miami, la sixième manche de la saison qui doit avoir lieu 3 au 5 mai, est également inséré entre le Grand Prix de Chine (19 au 21 avril) et celui d’Émilie-Romagne (17 au 19 mai).

Le véritable segment nord-américain regroupera plutôt quatre courses, et commencera avec le Grand Prix des États-Unis, à Austin, au Texas, du 18 au 20 octobre. Le Grand Prix du Mexique (25 au 27 octobre), le Grand Prix du Brésil (1er au 3 novembre) et le Grand Prix de Las Vegas (du 21 au 23 novembre — un samedi) compléteront cette séquence.

La 23e escale de la campagne aura lieu au Qatar, du 29 novembre au 1er décembre, et la saison sera clôturée avec la présentation du Grand Prix d’Abou Dabi, du 6 au 8 décembre.

Le Grand Prix du Canada s’est déroulé du 16 au 18 juin cette saison. L’épreuve, la huitième de la saison, a été remportée par le pilote Red Bull Max Verstappen.