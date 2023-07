David Reinbacher signe son premier contrat avec le Canadien de Montréal

Le Canadien de Montréal a consenti un contrat d’entrée de trois saisons à son premier choix lors de la dernière séance de repêchage de la LNH, le défenseur David Reinbacher, a annoncé le directeur général du club, Kent Hughes, par voie de communiqué mercredi matin.

Les détails financiers de l’entente n’ont toutefois pas été précisés.

Âgé de 18 ans, Reinbacher a inscrit trois buts et récolté 19 mentions d’aide en 46 parties la saison dernière avec l’EHC Kloten, dans la Ligue nationale de Suisse, avant d’ajouter un but et une aide en trois matchs de séries éliminatoires.

Le défenseur de six pieds deux pouces et 195 lb a également représenté l’Autriche au Championnat mondial junior de l’IIHF en 2022 et 2023.

Le hockeyeur de Hohenems, en Autriche, a été sélectionné au cinquième rang lors du dernier repêchage de la LNH. Il est du même coup devenu le défenseur autrichien à être sélectionné le plus hâtivement dans l’histoire de la ligue.

Reinbacher a participé au camp de perfectionnement du Tricolore qui s’est déroulé du 1er au 4 juillet au Complexe sportif Bell de Brossard.