Katherine Henderson devient la présidente de Hockey Canada

Katherine Henderson a été nommée présidente et directrice des opérations de Hockey Canada, a annoncé mardi l’organisation qui chapeaute le hockey au pays.

Ayant passé les sept dernières années dans le rôle de présidente des opérations de Curling Canada, Henderson dirigera une organisation qui tente de se réinventer depuis l’an dernier, à la suite des nombreux scandales qui ont mené au départ de nombreux dirigeants.

«L’avenir du hockey est sans limites, a-t-elle commenté par voie de communiqué. Pratiquer et regarder le hockey, au sein d’une nation de sports d’hiver forte d’une riche tradition de sports sur glace et sur neige, cela fait sans aucun doute partie de l’identité canadienne.»

«Je suis fébrile à l’idée de collaborer avec notre conseil d’administration, notre personnel, nos athlètes, nos membres, nos associations locales, nos partenaires d’affaires et de hockey, nos partisans et partisanes, ainsi que nos participants et participantes pour faire en sorte que l’ensemble de la population canadienne vive une expérience avec ce sport qui convient à chacun et chacune», a-t-elle ajouté.

Hockey Canada a été éclaboussé par de nombreux scandales et sa manière de gérer certaines allégations d’inconduite sexuelle — sans parler des paiements effectués à certaines présumées victimes pour acheter leur silence.

En conséquence, le gouvernement fédéral et de nombreuses entreprises ont cessé de financer l’organisation. Et le lien de confiance entre la population et l’organisation a été rompu.

Le conseil d’administration de Hockey Canada, ainsi que sa présidente par intérim, Andrea Skinner, ont démissionné en bloc en octobre dernier. Le président et directeur des opérations Scott Smith a aussi quitté le navire.

Le juge à la retraite Hugh L. Fraser a ensuite été nommé au poste de président de Hockey Canada, et le conseil d’administration de l’organisation a été pourvu.

«Katherine a la feuille de route et l’expérience pour mener la transformation de Hockey Canada qui est en cours, a dit Fraser. Avec elle à la barre de l’organisation, nous sommes certains que nous continuerons de franchir les étapes nécessaires pour que le hockey soit un sport sécuritaire et inclusif, et que Hockey Canada bénéficie d’une gouvernance exemplaire.»

Katherine Henderson entrera officiellement en poste à Toronto le 4 septembre.