Carlos Alcaraz entame Wimbledon du bon pied

Le numéro 1 mondial Carlos Alcaraz a entrepris son parcours du bon pied à Wimbledon, mardi, alors que la pluie continuait de s’abattre sur le sud-ouest de Londres.

Alcaraz a disposé du Français Jérémy Chardy 6-0, 6-2 et 7-5 au premier tour sur le court central. Seuls deux courts sont équipés de toits rétractables à Wimbledon : le court central et le court numéro 1.

L’Espagnol aura rendez-vous avec un autre tennisman français au deuxième tour, puisqu’il doit affronter le vainqueur du duel entre les compatriotes Alexandre Muller et Arthur Rinderknech.

« Évidemment, sans le toit, et sous le soleil, c’est préférable. Et je crois que c’est pareil pour tout le monde, a dit Alcaraz en entrevue sur le court après sa victoire. Qu’il y ait un toit ou non, je dois jouer à mon plein potentiel. »

C’est dans ses meilleures dispositions qu’Alcaraz a remporté son premier titre majeur, aux Internationaux des États-Unis, l’an dernier. Il a participé à la finale aux Internationaux de France le mois dernier, mais le Serbe Novak Djokovic a eu le dessus et s’est adjugé un 23e titre du Grand Chelem en carrière.

Alcaraz avait accédé au deuxième tour à Wimbledon en 2021, alors qu’il n’était qu’un joueur invité. Il a atteint le quatrième tour l’an dernier, et a commencé son parcours au All England Club cette saison en étant le champion en titre du tournoi sur gazon du Queen’s Club.

Chardy, qui est âgé de 36 ans, participait au tournoi de Wimbledon pour la 14e fois de sa carrière, et il prévoit toujours prendre sa retraite à la fin du tournoi de cette année.

Alcaraz a fait étalage de tout son talent devant notamment Kate, la princesse de Galles, qui s’est rendue à Wimbledon mardi. Celle-ci était accompagnée pour l’occasion du Suisse Roger Federer, qui a reçu une ovation debout d’environ 90 secondes des spectateurs présents sur place alors qu’il s’installait dans la loge royale. Son héritage a été célébré lors d’une brève cérémonie soulignant sa carrière et ses huit conquêtes du titre à Wimbledon — un record.

Des averses ont de nouveau interrompu le jeu à l’occasion de la deuxième journée du tournoi du Grand Chelem qui se déroule sur le gazon.

Les matchs ont repris sur la plupart des terrains peu après 11 h (heure locale) au All England Club, mais les toiles de protection sont rapidement sorties alors que la pluie s’est remise à tomber environ une heure plus tard.

Elena Rybakina a entamé les hostilités sur le court central mardi contre l’Américaine Shelby Rogers — cette plage est habituellement réservée à la championne en titre du tournoi. Rybakina, qui s’était retirée du tournoi d’Eastbourne la semaine dernière en raison d’un virus, a retrouvé son aplomb au service après la première manche et signé une victoire de 4-6, 6-1 et 6-2 contre Rogers.

« Je me sens beaucoup mieux, a-t-elle admis sur le court. J’ai été un peu malchanceuse. J’ai dû travailler fort pour retrouver une bonne condition physique, mais là ça va mieux. J’espère que cette victoire me permettra de bâtir ma confiance pour mon prochain match. »

Rybakina avait aussi dû se retirer des Internationaux de France à cause d’un malaise, et elle a ajouté qu’elle était « très nerveuse » au début du match de mardi.

Par ailleurs, la sixième tête de série, Ons Jabeur, qui s’était inclinée devant Rybakina en finale sur la pelouse londonienne l’année dernière, a évincé Magdalena Frech 6-3, 6-3.

La météo vient encore troubler l’horaire des Canadiens Plusieurs Canadiens devront de nouveau patienter au moins une autre journée avant de jouer leurs matchs de premier tour à Wimbledon. La pluie est encore venue perturber les activités au All England Club, obligeant les organisateurs à repousser plusieurs rencontres prévues mardi. Ainsi, Milos Raonic, Rebecca Marino et Bianca Andreescu ont tous vu leurs duels de premier tour reportés à mercredi. Denis Shapovalov, dont le match a été interrompu en raison de la noirceur lundi, et Carol Zhao sont cependant toujours à l’horaire de mardi. Le Moldave Radu Albot mène 7-5, 2-2 face à Shapovalov. Zhao doit affronter l’Allemande Tamara Korpatsch. Les Canadiens ont connu des résultats mitigés lors du premier jour de compétition. Leylah Annie Fernandez a franchi avec succès le premier tour, mais Félix Auger-Aliassime, tête de série no 11, s’est incliné à son premier match. La Presse canadienne