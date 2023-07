Adam Yates remporte la première étape du Tour de France

Adam Yates a largué son frère jumeau Simon Yates en route vers la victoire lors de la première étape du Tour de France, samedi, tandis que l’Ontarien Michael Woods s’illustrait avec une cinquième place.

Les frères Yates se sont échappés à environ sept kilomètres de l’arrivée, et Adam a eu le dernier mot au fil d’arrivée. Il a ainsi enfilé le maillot jaune de meneur de cette course qui s’étalera sur trois semaines et qui s’est mise en branle au Pays basque, dans le nord de l’Espagne.

Les favoris pour remporter la Grande Boucle, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard, ont terminé parmi le peloton de tête.

Adam et Simon Yates font partie d’équipes différentes, mais ça ne les a pas empêchés de discuter de leur échappée avant de la lancer.

« Nous avons travaillé ensemble, a reconnu Adam Yates. Je discute avec lui tous les jours ; nous sommes proches. C’était une belle expérience à ses côtés. Je suis sans mot, très heureux. »

Adam Yates n’a jamais remporté de Grand Tour, mais il a aussi enfilé le maillot jaune pendant le Tour de France en 2020. Simon Yates a gagné le Tour d’Espagne en 2018.

Pogacar, double champion du Tour de France et coéquipier d’Adam Yates chez UAE Team Emirates, a grimpé sur la troisième marche du podium. Le Slovène menait un groupe de poursuite qui comprenait Vingegaard, le champion en titre de l’événement qui évolue pour Jumbo-Visma.

Photo: Thibault Camus Associated Press

Woods, de l’équipe Israel-Premier Tech, a abouti à 12 secondes d’Adam Yates. Ses coéquipiers, les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin, ont respectivement fini 90e et 111e.

Deux des têtes d’affiche du Tour de France — Enric Mas et Richard Carapaz — ont chuté avec un peu plus de 20 km à franchir et ont dû recevoir des traitements. Carapaz a été en mesure de repartir malgré une blessure à la jambe gauche, tandis que Mas a été contraint à l’abandon en raison d’un problème à une épaule.

La première chute de la Grande Boucle s’est produite après environ 100 km, lorsque Torstein Traaen a visité le pavé.

Le champion du Tour de France, Egan Bernal, est de retour pour la première fois à la Grande Boucle après avoir failli perdre la vie à la suite d’une terrible chute survenue à l’entraînement l’an dernier en Colombie. Il a terminé 23e, au sein du peloton principal.

Le spécialiste du sprint, Mark Cavendish, qui a besoin d’une seule victoire d’étape supplémentaire pour fracasser le record (34), a fini en queue de peloton. Cavendish dispute son dernier Tour de France en carrière.

Dimanche, les coureurs franchiront plus de 200 km entre Vitoria-Gasteiz et San Sebastian, en Espagne. Ils se rendront ensuite en France, lundi, après avoir pris le départ de la ville espagnole d’Amorebieta-Echano.

La 110e édition du Tour de France ne compte qu’un seul contre-la-montre individuel, et quatre étapes culmineront en terrain montagneux. Elle totalisera un record de 30 cols de catégorie, étalés sur 3405 km, et comprendra huit étapes réparties dans cinq massifs différents.

Cette année, les participants qui testeront positif à la COVID-19 ne seront pas automatiquement exclus de la course.