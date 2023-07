Le Canadien échange le défenseur Joel Edmundson aux Capitals

Le Canadien de Montréal a échangé le défenseur Joel Edmundson aux Capitals de Washington en retour de choix au repêchage.

Le Canadien reçoit des choix de troisième et septième ronde en 2024. Le choix de troisième ronde appartenait originalement au Wild du Minnesota.

Le Tricolore retient également la moitié du salaire du défenseur âgé de 30 ans. Edmundson a encore une saison à écouler à un contrat lui rapportant 3,5 millions de dollars américains par année.

Edmundson a disputé trois saisons avec le Canadien et a aidé l’équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2021.

Il a toutefois été ennuyé par une blessure au bas du dos lors des deux dernières campagnes et a été limité à respectivement 24 et 61 matchs en 2021-22 et 2022-23.

Choix de deuxième tour des Blues de St. Louis en 2011, 46e au total, Edmundson a amassé 28 buts et 76 aides en 477 matchs dans la LNH avec les Blues, les Hurricanes de la Caroline et le Canadien.

Edmundson a remporté la coupe Stanley avec les Blues en 2019.

Le Canadien a perdu l’un de ses joueurs de profondeur lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes, alors qu’Alex Belzile a accepté une offre de deux saisons des Rangers de New York.

Le natif de Saint-Éloi a récolté six buts et huit aides en 31 matchs la saison dernière avec le Canadien.

Le Tricolore a obtenu des renforts pour le Rocket de Laval, son club-école dans la Ligue américaine de hockey. Il a consenti des contrats d’une saison à deux volets à l’attaquant Philippe Maillet et au défenseur Brady Keeper.

Maillet a passé les deux dernières saisons avec le Metallurg de Magnitogorsk dans la KHL, totalisant 92 points, dont 37 buts, en 113 matchs. Le natif de Lachenaie a disputé deux matchs avec les Capitals de Washington lors de la saison 2020-21.

De son côté, Keeper a porté les couleurs des Canucks d’Abbotsford la saison dernière, amassant un but et cinq aides en 35 rencontres. Keeper a également disputé deux matchs dans la LNH avec les Panthers de la Floride.