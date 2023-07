Auger-Aliassime aura rendez-vous avec Mmoh au premier tour à Wimbledon

Le Québécois Félix Auger-Aliassime aura finalement rendez-vous avec l’Américain Michael Mmoh au premier tour du tournoi de Wimbledon, a-t-on appris à la suite du désistement du Serbe Filip Krajinovic.

Il s’agira du premier match en carrière entre Auger-Aliassime, 11e tête de série, et Mmoh, 119e raquette mondiale. Mmoh est un joueur repêché après s’être incliné au troisième tour du tableau des qualifications 2-6, 7-6 (2), 6-3, 2-6 et 6-2 devant le Français Laurent Lokoli.

Pour sa part, l’Ontarien Denis Shapovalov, 26e tête de série, croisera le fer avec le Moldave Radu Albot au premier tour.

Enfin, Milos Raonic, qui s’est récemment retiré du tournoi du Queen’s Club en raison d’une douleur à une épaule, doit affronter l’Autrichien Dennis Novak au premier tour.

Du côté des dames, la Québécoise Leylah Annie Fernandez doit se frotter à l’Ukrainienne Kateryna Baindl, 206e au monde, au premier tour lundi.

L’Ontarienne Bianca Andreescu, championne des Internationaux des États-Unis en 2019, croisera le fer avec la Hongroise Anna Bondar mardi, tandis que la Vancouvéroise Rebecca Marino aura rendez-vous avec Irina-Camelia Begu.

Pour sa part, l’Ontarienne Carol Zhao, qui s’est qualifiée pour le tableau principal jeudi, affrontera l’Allemande Tamara Korpatsch.

Par ailleurs, Venus Williams entamera son 24e parcours en carrière à Wimbledon contre l’Ukrainienne Elina Svitolina, tandis que le Britannique Andy Murray aura rendez-vous au premier tour avec son compatriote Ryan Peniston.

Williams, qui est âgée de 43 ans et qui n’a disputé que cinq matchs jusqu’ici cette saison, et Svitolina, qui a effectué un retour sur le circuit de la WTA en avril après avoir donné naissance à son premier enfant, ont chacune obtenu un laissez-passer pour le tableau principal au All England Club.

Quiconque l’emportera pourrait devoir affronter la 28e tête de série, Elise Mertens, au deuxième tour, avant de devoir se mesurer à l’Américaine Coco Gauff (no 7) — qui était âgée de seulement 15 ans lorsqu’elle a entamé sa carrière en Grand Chelem en disposant de Williams à Wimbledon en 2019.

Williams a triomphé à Wimbledon en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008, en plus d’avoir gagné les Internationaux des États-Unis à deux reprises.

Swiatek sera-t-elle présente ?

En quarts de finale, la favorite, Iga Swiatek, pourrait devoir affronter Gauff, tandis que Jessica Pegula (no 4) se retrouverait confrontée à Caroline Garcia (no 5). Dans la portion inférieure du tableau, Elena Rybakina (no 3) pourrait se mesurer à Ons Jabeur (no 6), tandis qu’Aryna Sabalenka (no 2) pourrait devoir affronter Maria Sakkari (no 8).

Swiatek s’est toutefois retirée du tournoi de Bad Homburg vendredi, puisqu’elle souffre de fièvre et d’un possible empoisonnement alimentaire, trois jours seulement avant le début du tournoi de Wimbledon. On ignore pour l’instant si elle sera rétablie à temps pour le début du tournoi londonien.

Djokovic contre Cachin

Du côté masculin, de profonds soupirs ont été entendus dans la salle du tirage au sort après que Murray eut appris qu’il allait affronter Peniston au premier tour. Et le vainqueur de ce duel ne sera pas sorti du bois, puisqu’il croisera au deuxième tour la route de la cinquième tête de série Stefanos Tsitsipas, finaliste à deux reprises en Grand Chelem, ou encore du champion des Internationaux des États-Unis en 2020, Dominic Thiem.

Le tournoi se mettra en branle lundi au All England Club, et la deuxième tête de série, Novak Djokovic, entamera son parcours vers un cinquième titre consécutif — et un huitième au total — à Wimbledon contre l’Argentin Pedron Cachin, 67e au monde.

Djokovic, qui est aussi à mi-chemin d’un balayage des titres du Grand Chelem après avoir triomphé aux Internationaux d’Australie et de France, convoite aussi un 24e titre majeur en carrière — ce qui lui permettrait d’établir une nouvelle marque moderne.

En quarts de finale, le favori, Carlos Alcaraz, pourrait devoir affronter Holger Rune (no 6), tandis que Daniil Medvedev (no 3) pourrait se frotter à Tsitsipas dans la première portion du tableau. Dans l’autre, Djokovic pourrait être opposé à Andrey Rublev (no 7), tandis que Casper Ruud (no 4) pourrait se retrouver contre Jannik Sinner (no 8).

Le premier match d’Alcaraz sera présenté mardi contre le Français Jérémy Chardy.

Avec Howard Fendrich, de l’Associated Press