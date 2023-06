Le Canadien sélectionne le défenseur David Reinbacher au 5e rang du repêchage

Le Canadien de Montréal a sélectionné le défenseur David Reinbacher au cinquième rang du repêchage de la LNH, mercredi soir à Nashville.

Reinbacher est un Autrichien qui jouait en Suisse avec le EHC Kloten la saison dernière. Il a récolté trois buts et 19 aides en 46 parties, dominant le championnat suisse pour les points par un joueur âgé de moins de 20 ans.

Il est un défenseur droitier efficace dans toutes les phases du jeu et possédant déjà une certaine maturité dans son jeu défensif et un bon coup de patin pour son gabarit de six pieds deux pouces.

Reinbacher est le septième Autrichien à être sélectionné en première ronde lors du repêchage de la LNH, et le troisième depuis 2020 après Marco Kasper (8e en 2022) et Marco Rossi (9e en 2020).

L’an dernier, le Canadien a choisi l’attaquant slovaque Juraj Slafkovsky au premier rang du repêchage, présenté au Centre Bell.

C’est la quatrième fois depuis 2012 que le Canadien possède l’un des cinq premiers choix au repêchage. Il a également choisi Alex Galchenyuk (2012) et Jesperi Kotkaniemi (2018) au troisième rang. La dernière fois que le Canadien a parlé au cinquième rang, c’était en 2005, quand il a sélectionné le gardien Carey Price.

Price devait d’ailleurs annoncer la sélection du Canadien, mercredi soir. Il a toutefois eu un trou de mémoire au moment de le faire. Le directeur général Kent Hughes est finalement venu à la rescousse de Price.

Le Canadien possédait également l’avant-dernier choix de la première ronde, le 31e droit de parole, quand l’état-major de l’équipe est arrivé à Nashville plus tôt cette semaine. Hughes a plutôt échangé ce choix et un choix de deuxième tour, 37e au total, ainsi que le défenseur Gianni Fairbrother, à l’Avalanche du Colorado, mardi, en retour de l’attaquant Alex Newhook.

Le repêchage se poursuit jeudi. Le Canadien commencera la journée avec un choix de troisième tour (69e au total), trois choix de quatrième tour (101e, 110e, 128e), deux choix de cinquième tour (133e, 144e), un choix de sixième tour (165e) et un choix de septième tour (197e).