Le milieu de terrain Mathieu Choinière représentera le CF Montréal au match des étoiles de la MLS.

Le match aura lieu au Audi Field de Washington, le 19 juillet, et il confrontera les étoiles de la MLS au club anglais Arsenal FC.

Choinière a été l’une des deux sélections du commissaire Don Garber. « C’est une reconnaissance très méritée pour Mathieu, un joueur qui fait toujours passer l’équipe avant ses performances individuelles, a déclaré l’entraîneur-chef du CF Montréal, Hernán Losada. Il est une source d’inspiration pour tous les jeunes joueurs de notre groupe et du club. C’est un exemple de travail acharné et de dévouement pour nous tous. Il nous représentera avec fierté et honneur. »

Il s’agit d’une première nomination pour le milieu de terrain de 24 ans, qui a disputé 17 matchs cette saison, dont 16 comme titulaire, et 1446 minutes de jeu.

Choinière a récolté deux buts et trois passes décisives en MLS cette saison. Il a également disputé tous les matchs du CF Montréal lors du parcours de l’équipe jusqu’en finale du Championnat canadien.

Choinière fait partie de l’organisation montréalaise depuis plus de 10 ans, alors qu’il a rejoint l’Académie en 2011. Il a été le premier joueur à faire partie des équipes U13, U14, U16, U18 et U19 avant de rejoindre l’équipe première en MLS, le 17 juillet 2018.

« Je ne m’y attendais pas. Hernan me l’a annoncé devant tout le monde, a indiqué Choinière. C’est toujours un plaisir de représenter mon équipe et ma ville. J’ai hâte. »

L’équipe d’étoiles de la MLS a été concoctée de trois façons : une combinaison de votes des partisans, des joueurs à travers la ligue et des médias (12 joueurs), des choix de l’entraîneur-chef de DC United Wayne Rooney (12 joueurs) ainsi que deux sélections de Garber.